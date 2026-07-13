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2026. július 13. hétfő Jenő
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója

2026. július 13. 18:00
Palócz Éva a Kopint-Tárki vezérigazgatója

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Audio tartalmak

2026. július 13. 20:08
Kiderült, kiktől kérnek pénzügyi tanácsot a fiatalok
2026. július 13. 19:43
A repedést is nézik: indul a dinnyerazzia
2026. július 13. 19:00
A Családi Hét magazin 2026. július 13-i adása
2026. július 13. 18:00
Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója
2026. július 13. 16:00
A Vívópercek magazin 2026. július 13-i adása
2026. július 13. 10:58
Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány
2026. július 13. 10:53
Az Üzleti reggeli magazin 2026. július 13-i adása
2026. július 13. 10:47
Emelkedő olajárak, iráni bosszúlista Európa ellen is – megint szélesedik a konfliktus
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