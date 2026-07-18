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Rendőrségi fotó egy budapesti baleset helyszínén.
Nyitókép: Police.hu

Őrizetben a budapesti halálos baleset okozásával gyanúsított autóvezető

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A 20 éves férfi ellen a rendőrök kábítószer birtoklása miatt is eljárást indítottak. A balesetben egy utas a helyszínen életét vesztette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folytat eljárást egy 20 éves férfival szemben.

A nyomozás adatai szerint a férfi 2026. július 15-én este Budapest XX. kerületében, a Hunyadi János tér és az Udvarhely utca kereszteződésében személygépkocsijával összeütközött egy másik gépjárművel. Az ütközés következtében a 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg – írja a police.hu.

A baleset során a feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen életét vesztette, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két gépkocsi vezetője szintén könnyű sérüléseket szenvedett.

A rendőrök a 20 éves sofőrrel szemben kábítószergyors-tesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott, ezért mintavételre előállították. A férfit a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vizsgálói halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt szintén eljárás indult.

A rendőrök a baleset valamennyi körülményét – köztük azt is, hogy a járművezető a vezetési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt állt-e – szakértők bevonásával vizsgálják.

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