Őrizetben a budapesti halálos baleset okozásával gyanúsított autóvezető

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folytat eljárást egy 20 éves férfival szemben.

A nyomozás adatai szerint a férfi 2026. július 15-én este Budapest XX. kerületében, a Hunyadi János tér és az Udvarhely utca kereszteződésében személygépkocsijával összeütközött egy másik gépjárművel. Az ütközés következtében a 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg – írja a police.hu.

A baleset során a feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen életét vesztette, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két gépkocsi vezetője szintén könnyű sérüléseket szenvedett.

A rendőrök a 20 éves sofőrrel szemben kábítószergyors-tesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott, ezért mintavételre előállították. A férfit a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vizsgálói halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt szintén eljárás indult.

A rendőrök a baleset valamennyi körülményét – köztük azt is, hogy a járművezető a vezetési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt állt-e – szakértők bevonásával vizsgálják.