Ezért menesztette az ukrán elnök a miniszterelnököt

Ukrajnában továbbra is Volodimir Zelenszkij elnök kormánya van hatalmon, így nincs különösebb jelentősége annak, hogy éppen ki tölti be a miniszterelnöki tisztséget: Denisz Smihal, Julija Szviridenko vagy most Szerhij Koreckij – jelentette ki Volodimir Feszenko ismert ukrán politológus, a Penta politikai kutatóközpont vezetője a napokban lezajlott kormányváltásról a Fakti ukrán hírportálnak nyilatkozva.

A szakértő szerint valójában csupán belső személyi rotációkról van szó. „Nem a kormány változik meg, hanem a kabinet szereplői cserélődnek” – emelte ki.

Feszenko rámutatott: annak ellenére, hogy a miniszterelnök személyének megváltozása jelentős esemény, a mostani személyi átalakítások esetében mégis a legnagyobb politikai találgatások és feszültségek a védelmi miniszteri poszt körül alakultak ki. „Ráadásul ez a kérdés továbbra is nyitott és megoldatlan” – tette hozzá.

A politológus kiemelte, hogy több különböző forrás szerint az elnök némileg csalódott volt Julija Szviridenko miniszterelnöki munkájában.

Bár nem volt közvetlen vagy közvetett alap a menesztésére, a lehetséges ok az lehetett, hogy az elnök kételkedett abban, hogy Szviridenko a továbbiakban is képes lesz garantálni az ország társadalmi-gazdasági stabilitását, ahogyan azt miniszterelnökségének egy éve alatt tette. A háború eszkalációja és az újabb nehéz tél közeledtével Zelenszkijnek erős válságkezelőre van szüksége. Ugyanakkor olyan személyre is, aki képes kapcsolatokat kialakítani a parlamenttel, ami Szviridenkónak nem sikerült. Olyan emberre, aki elfogadható mind az elit, mind a nyugati partnerek számára. Ilyen Szerhij Koreckij – szögezte le Fezsenko.

Megjegyezte, hogy ez pusztán taktikai lépés volt, nem pedig alapvető politikai változás. Úgy vélte, a kormány politikája nagyjából olyan marad, mint korábban volt, bár bizonyos mértékben új prioritások és hangsúlyok jelenhetnek meg.

A politológus nem zárta ki azt sem, hogy a jelenlegi kormányzati átrendezések egyik oka konkrétan a védelmi miniszter leváltása volt.

„Ez azonban egyelőre nyitott kérdés, mivel jelenleg csak ideiglenesen megbízott miniszter van, nem pedig teljes jogú védelmi miniszter” – fűzte hozzá.

Feszenko szerint Zelenszkij számára rendkívül fontos a csapaton belüli egység elve, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter pedig konfliktusok forrásává vált számára. Úgy vélte, hogy Olekszandr Szirszkij, a fegyveres erők főparancsnoka - akivel Fedorov folyamatos konfliktusban állt – valószínűleg kevesebb problémát okozott Zelenszkijnek.

A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra: az az elmélet, amely szerint Fedorov Zelenszkij politikai riválisa lenne, nem felel meg a valóságnak. Feszenko szerint Fedorov nem állította be magát versenytársként, hanem lojális maradt az elnökhöz.

„Az ukrán hatalom jelenlegi átalakítása tehát azt mutatja, hogy Koreckij kinevezése kormányfőnek taktikai lépés volt, és ezzel a cél a gazdasági és válságkezelési irányítás megerősítése a nehéz tél előtt, miközben a kormány politikai irányvonala változatlan maradt” – összegezte véleményét a politológus.