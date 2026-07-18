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Képviselõk a Tóra tanulását alapvetõ értéknek nyilvánító alaptörvényrõl tartott szavazáson az izraeli parlament, a kneszet plenáris ülésén Jeruzsálemben 2026. július 13-án. Az izraeli törvényhozás véglegesen, második és harmadik olvasatban is elfogadta a zsidó vallás szent könyvének tanulását Izrael egyik alapvetõ értékekének nyilvánító, alaptörvénynek minõsített jogszabályt. Az ultraortodox pártok szerint a jogszabály a Tóra-tanulás alkotmányos elismerését szolgálja, az ellenzék szerint viszont a katonai szolgálat alóli kibújást legitimálja.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Nemek szerint válaszhatják szét az egyetemistákat – vitatott törvény született Izraelben

Infostart

Az izraeli parlament, a kneszet csütörtök hajnalban végső olvasatban elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a felsőoktatásban a nemek szerint elkülönített mester- és doktori képzések indítását - jelentette a helyi média.

A jogszabályt 52 képviselő támogatta, 43 pedig ellene szavazott. A voksolás alatt az ellenzéki képviselők tiltakozásul „Az elkülönítés kirekesztés” feliratú táblákat tartottak fel.

A törvény kimondja, hogy

a férfiak és nők számára külön meghirdetett képzések nem minősülnek hátrányos megkülönböztetésnek, hanem az egyetemek „akadémiai cselekvési szabadságának” részét képezik.

Emellett törvényi szintre emel bizonyos intézményekben már jelenleg is működő a nemek szerinti elkülönítést a közösségi terekben, ugyanakkor rögzíti, hogy az szegregálás kizárólag a tantermekben alkalmazható az olyan egyetemek közösségi tereiben, ahol eddig nem volt ilyen gyakorlat.

Az izraeli legfelsőbb bíróság 2021-es ítélete bizonyos feltételek mellett lehetővé tette a felsőoktatási alapképzésben a nemek szerint elkülönített oktatást, ugyanakkor megtiltotta, hogy női oktatókat kizárjanak a kizárólag férfi hallgatók számára szervezett kurzusok oktatásából.

Eddig csak az alapképzéseken működtek nemek szerint elkülönített programok, amelyeket az ultraortodox hallgatók felsőoktatási integrációjának elősegítésére hoztak létre.

A bíróság azt is kimondta, hogy az egyetemek közösségi tereiben fenn kell tartani a nemek közötti egyenlőséget, és megtiltotta a nemi elkülönítés kiterjesztését az ultraortodox közösségen kívüli vallási csoportokra. A bírák attól is tartottak, hogy az elkülönítés idővel más területekre is átterjedhet.

Ron Kutin, a Felsőoktatási Tanács képviselője szerint az ultraortodox közösség jelentősen alulreprezentált a felsőoktatásban: tagjainak mindössze tizenhárom százaléka rendelkezik diplomával, míg a teljes izraeli lakosság körében ez az arány 46 százalék.

Az ellenzék és az egyetemek vezetői szerint a csütörtök hajnalban elfogadott törvény legitimálja a nők kiszorítását és kirekesztését. Úgy vélik, a nemi elkülönítés kiterjesztése tovább mélyítheti a férfiak és nők szétválasztását a közéletben és az egyetemeken, valamint „másodosztályú diplomák” kialakulásához vezethet.

A végső szavazás előtt Izrael mind a kilenc orvosi karának dékánja nyílt levélben fordult a képviselőkhöz, melyben arra figyelmeztettek, hogy a törvény alkalmazása az orvos- és egészségügyi képzésben súlyosan ronthatja az ellátás minőségét, veszélyeztetheti Izrael nemzetközi elismertségét, sőt a lakosság egészségét is.

„Ha egy hozzátartozójuknak műtétre lenne szüksége, azt szeretnék, hogy a legjobb sebész operálja meg, vagy az, aki a »megfelelő« nemhez tartozik?”

– kérdezték levelükben a honatyákat.

Néhány napja a Tel-Avivi Egyetem, a Jeruzsálemi Héber Egyetem, a Ben-Gurion Egyetem, a Bar-Ilan Egyetem, a Haifai Egyetem, a Nyílt Egyetem és a Technion izraeli műszaki egyetem vezetése közös nyilatkozatban ellenezte a törvény elfogadását.

A Jeruzsálemi Héber Egyetem szerint a nemek szerinti elkülönítés „közvetlen támadás az akadémiai szabadság, a kutatás minősége és a társadalom jövője ellen”. A Tel-Avivi Egyetem elnöke arra figyelmeztetett, hogy a törvény nem csak az ultraortodox hallgatókat érinti majd, mert szerinte költségvetési okokból egyes intézmények várhatóan nem külön programokat indítanak számukra, hanem minden hallgatóra kiterjesztik a nemek szerinti elkülönítést.

A Ben-Gurion Egyetem bejelentette, hogy akkor sem indít elkülönített képzéseket, ha hatályba lép az erre lehetőséget adó törvény.

„Az október 7-i mészárlásért felelős kormány megpróbálja Izraelt ajatollahok államává alakítani. Ez a törvény ugyanabba a folyamatba illeszkedik, mint ami már Bné Brákban történik, ahol a közterületeken is elkülönítik a nőket és a férfiakat. Arra szólítom fel az egyetemek vezetőit, hogy ne működjenek együtt ezzel az őrülettel” – közölte Avigdor Liberman, az ellenzéki jobboldali liberális Izrael a Hazánk (Jiszráel Béténu) párt elnöke.

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Kezdőlap    Külföld    Nemek szerint válaszhatják szét az egyetemistákat – vitatott törvény született Izraelben

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