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Nyitókép: Jordan Bank - FIFA/FIFA via Getty Images

Priskin Tamás a döntőről: senki sem lesz fáradt, egy villanás is elég lehet

Infostart / InfoRádió

Spanyolország–Argentína finálé lesz az amerikai foci-vb-n. Az argentinok szenzációs hajrában fordították meg az angolok elleni meccset. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya hibázott, vagy inkább az argentinok ennyire jók? Priskin Tamás volt válogatott futballistával beszélgettünk.

„Felemás érzéseim vannak az Anglia–Argentína mérkőzést illetően” – mondta Priskin Tamás az InfoRádióban. Szerinte az angol válogatott kiválóan játszott a gólig, amíg meg nem szerezték a vezetést, majd „érthetetlen módon” nagyon defenzívvé vált a csapat. Bár a cserék is a védekezésre épültek, az argentin válogatott még így is sorra alakította ki a helyzeteket, és csak idő kérdése volt, hogy mikor tudnak egyenlíteni. Majd miután ez sikerült, olyan lélektani előnybe kerültek, hogy végül a győzelmet is meg tudták szerezni – értékelte a látottakat a volt válogatott futballista.

Anthony Gordon az 55. percben szerzett vezetést az angoloknak, ott még jól kombináltak, de összességében valóban nem sok helyzetük volt az egész meccsen a „Háromoroszlánosoknak”. Priskin Tamás szerint az angoloknak ült a mesterteve és egy nagyszerű támadás révén sikerült vezetést szerezniük, de ezt követően nagyon magukra húzták az argentin csapatot, még a csatár Harry Kane is a saját 16-osa előtt védekezett, ami végül megbosszulta magát. Az argentin válogatottat viszont kiváló játékosok alkotják, amit bizonyítottak is a végső pecekben – tette hozzá a volt játékos, utalva E. Fernández 85. és La. Martínez 92. percben szerzett találatára.

Az angol válogatott tulajdonképpen egy ötvédős rendszerre állt át a második félidő második felére. Ezzel kapcsolatban Priskin Tamás megjegyezte: vannak olyan helyzetek, vannak olyan időszakok, amikor védekezni kell, de annyira mélyen, mint ahogy Harry Kane-nek is kellett támadó létére, az nagyon ritka.

Egyértelműen arra rendezkedett be az angol együttes, hogy megpróbálják kihúzni az 1–0-s eredménnyel, és annak köszönhetően, hogy olyan játékosok érkeztek csereként a pályára, akik inkább a védelemben tudnak helytállni, egyszerűen már nem tudtak felpörögni, és annak érdekében támadni, hogy megtartsák az eredményt, de legalábbis eljussanak döntetlennel a hosszabbításig – mondta Priskin Tamás. Szerinte lehetséges, hogy Thomas Tuchel túl korán cserélt védőkre, nem számolva azzal, hogy az argentin válogatottat „nagyszerű lélektani erőben lévő nagyszerű játékosok alkotják”, akik a legvégsőkig kihasználják a helyzeteiket.

Az amerikai világbajnokság eddig vitathatatlanul Lionel Messié; az angolok ellen ugyan nem talált be, azonban két gólpasszt is adott. A volt magyar válogatott zseniális labdarúgónak tartja a „hamis kilencest”, amit szerinte szerdán is bizonyított: az angolok próbáltak mindig a közelében lenni, lassítani, de így is tudott „varázsolni”. „Számomra a második gólpassz volt zseniális, mert tényleg, ahogy beadta a labdát (…), már csak be kellett bólintani, úgyhogy mindig megmutatja, hogy igazából a világ egyik legjobb futballistája” – fogalmazott.

Enzo Fernandez szerezte az argentinok első gólját; egy világbajnok futballistáról van szó, aki a Premier League-ben is jó teljesítményt nyújt egy hol jó, hol kevésbé jó Chelsea-ben. Priskin Tamás elismerően szólt a „hercegről”, akinek szerinte nagyszerű a lövő technikája és átlövésekből is veszélyes tud lenni, ahogy azt a szerdai mérkőzésen is többször megvillantotta. Megjegyezte, hogy a védelemre beállt angolok ellen az argentinok mélységi indításokkal, beadásokkal, valamint átlövéssekkel próbáltak operálni, és ebből is született az első gól: „egy szöglet után visszapasszolták a 16-osra is, és ahogy láthattuk, nagyszerű lövő technikával, gyönyörű szépen, erővel eltekerte a hosszú sarokba a labdát”.

A döntő

Spanyol–Argentín döntő jön, ahol nyelvi problémák biztosan nem lesznek. A volt válogatott futballista egy kiváló mérkőzésre számít, ahol két nagyszerű csapat fog találkozni. Emlékeztetett, hogy a spanyol válogatott, amely nagyon erős labdabirtoklásban, remek játékkal ejtette ki a torna egyik legnagyobb esélyesét, Franciaországot a keddi elődöntőben. A másik oldalon viszont ott van Argentína, amely sosem adja föl, és hiába játszanak olykor rosszul, akkor is képesek megnyerni a mérkőzéseiket, tehát egy nagyon kellemetlen csapatról van szó – tette hozzá. Ezért aztán nehéz is megmondani, hogy melyik válogatott az esélyesebb. Priskin Tamás abban bízik, hogy a semleges szurkolóknak is egy felejthetetlen döntőben lesz részük.

Arra a kérdésre, hogy Rodri, a spanyolok középpályása tudja-e majd semlegesíteni Messit, vagy csapatszinten kell majd valahogyan féken tartaniuk az argentinok sztárját, azt válaszolta: az első és legfontosabb, hogy csapatszinten jól muzsikáljon a spanyol válogatott, de valóban figyelni kell Messi játékára, mert a „zsenialitásával” bármikor képes eldönteni egy mérkőzést. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy a spanyol válogatottban is vannak olyan játékosok, akik bármikor képesek úgy megvillanni, hogy az győzelmet jelentsen. Tehát mindkét csapatban vannak olyan sztárok, akikre érdemes lesz odafigyelni.

A döntőre, de a bronzmérősére készülő csapatok játékosai is nagyjából egy éve, tavaly július óta edzésben vannak, mióta az előző szezonra megkezdték a felkészülést. Hogy számít-e az az egy nap, ami a spanyolok rendelkezésére áll – miután ők kedden játszották az elődöntőt, szemben az argentinokkal, akik pedig szerdán –, azzal kapcsolatban Priskin Tamás úgy fogalmazott: minden nap, minden perc számít, tehát némi előnyt jelenthet a La Furiának, hogy többet tud pihenni, de ha azt nézzük, hogy mekkora téttel bíró mérkőzés előtt állnak, nincs olyan játékos, aki azt fogja érezni, hogy fáradt, és nyilván mindent ki fognak adni magukból. „Az, hogy egy világbajnoki döntőben játszhatnak, az olyan erőket fog megmozgatni minden egyes játékosban, ami más mérkőzésen nem biztos, hogy elő tud jönni” – zárta gondolatait a volt válogatott futballista.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Priskin Tamás a döntőről: senki sem lesz fáradt, egy villanás is elég lehet

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