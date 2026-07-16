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Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
2026. július 16. 18:00
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
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