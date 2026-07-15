Váratlan bejelentést tett Szijjártó Péter, új szerepben folytatja
Aréna
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
2026. július 15. 18:00
Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
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