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A mesterséges intelligencia humanoid megjelenítése.
Nyitókép: Colin Anderson Productions pty l/Getty Images

Komor figyelmeztetés érkezett az egyik szuper-AI kapcsán

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ELŐZMÉNYEK

A JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon szerint a nemrégiben szabadon hozzáférhetővé tett Anthropic Mythos olyan kockázatokat rejt, mintha „ballisztikus rakétát adtak volna az emberek kezébe”.

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerdán arról beszélt, hogy az Anthropic Mythos nevű mesterséges intelligencia modellje által hordozott kockázatok valós problémát jelentenek, amelyet az amerikai kormány igyekszik kézben tartani – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A bankvezér Dave McCormick szenátor pennsylvaniai védelmi és innovációs csúcstalálkozóján tartott beszédet, ebben beszélt arról, hogy a fejlett mesterségesintelligencia-képességekhez való hozzáférést szigorúan szabályozni kell. Jamie Dimon úgy fogalmazott:

„a Mythos használatával gyakorlatilag ballisztikus rakétákat adnak a magánszemélyek kezébe.”

Az Anthropic még áprilisban tette elérhetővé egy szűk partneri kör számára a Mythost, ebben benne volt a JPMorgan is. A modell azért keltette fel a pénzintézetek érdeklődését, mert a kiberbiztonsági sebezhetőségek azonosításában az egyik legfejlettebb rendszernek számít, így a vállalatok sokkal gyorsabban tárhatják fel és javíthatják ki a rendszereik gyenge pontjait.

Mint arról az Infostart is beszámolt, júniusban az amerikai kormány nemzetbiztonsági okokra hivatkozva arra utasította az Anthropicot, hogy korlátozza a külföldi állampolgárok hozzáférését a legfejlettebb modelljeihez, így a Fable 5-höz és a Mythos 5-höz is. A döntés értelmében a vállalat világszerte megszüntette a szolgáltatás hozzáférését. Később a korlátozást feloldották, ám új biztonsági intézkedéseket vezettek be.

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