Eltöröl a kormány öt adónemet

Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány – jelentette be a miniszterelnök Facebook-oldalán péntek délután.

Magyar Péter közölte: eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót.

Ezt az adót az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle – mondta.

Eltörlik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki az Orbán-kormány döntése alapján – tette hozzá Magyar Péter.

Tájékoztatása szerint megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon; „kizárólag propagandacélokat használt”.

„Kivezetjük a szén-dioxid-kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyekről az Orbán-kormány pontosan tudta, hogy az uniós joggal ellentétesek, és hogy azt évek múlva a bírósági ítélet után a magyar költségvetésnek, vagyis a magyar adófizetőknek vissza kell majd fizetniük” – mondta Magyar Péter.

Kiemelte, a szén-dioxid-kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői, milyen mértékben terhelik a felszíni és felszín alatti vizeket és a talajt – mondta a miniszterelnök.