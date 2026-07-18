Mi jön egy ilyen éjszaka után? – Időjárás

Az éjszakai csapadékos, villámló, dörgő nyugtalanság után a felhős ég alatt nem igazán hűlt le a levegő hajnalra, 20 fok körülre, így egy magasabb bázisról indult a melegedés szombat reggel.

Napközben 29-35 fok lesz a csúcs árnyékban, csapadék már nem lesz, viszont a nyugati és az északkeleti csücsökben lesz némi gomolyfelhő-képződés, és villámzivatarok is kialakulhatnak.

Az északiaas szél helyenként megélénkülhet, a csúcsértékek a továbbiakban is 30 fok fölött alakulnak, a hét elején lehet valamivel hűvösebb.