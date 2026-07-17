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Az életműdíjjal kitüntetett Csernus Mariann Kossuth-díjas színész beszél az Arany Medál-díjak átadási ünnepségén a budapesti Bethlen Téri Színházban 2018. december 5-én. Hat művész vehette át a közönség által odaítélt elismerést a tizedik alkalommal megtartott átadóünnepségen.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Közölték Csernus Mariann színművész tetésének időpontját

Infostart / MTI

Július 23-án, csütörtökön 14 órakor a Farkasréti temetőben temetik Csernus Mariann színművészt, aki kilencvenhét éves korában hunyt el június 30-án.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház Csernus Mariannt saját halottjának tekinti, a gyászszertartáson a minisztérium képviseletében Sipos Imre helyettes államtitkár, a Magyar Színház nevében Rancsó Dezső, egykori kollégái és barátai mondanak búcsúbeszédet – közölte a teátrum.

A gyászolók koszorúikat és virágcsokraikat a külső ravatalnál helyezhetik majd el.

Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát – írják.

A közönség hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon, még kilencvenhárom évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, a magyar költészet iránti elkötelezettsége, önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben.

Művészi pályáját rangos állami díjakkal jutalmazták, köztük a Jászai Mari-díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth-díjjal.

Csernus Mariannt végakaratának megfelelően, utolsó szerepének, Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásának jelmezében helyezik örök nyugalomra.

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