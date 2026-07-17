Nemzetbiztonság, közmédia, várólista-csökkentés, oktatási stratégia, ménesbirtok – új kormányzati kinevezések, mutatjuk a névsort

Kinevezte Annus Zsolt Antalt az Alkotmányvédelmi Hivatal, Tóth Szabolcsot pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozatok pénteken jelentek meg a Magyar Közlönyben.

A határozatok szerint Magyar Péter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére nevezte ki Annus Zsoltot és Tóth Szabolcsot főigazgatóvá július 19-ei hatállyal.

Közmédia

Megjelent a Hivatalos Értesítő pénteki számában a közmédia ügyeiért felelős Grósz Judit miniszteri biztosi kinevezéséről szóló miniszteri utasítás.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter utasítása szerint Tarr Zoltán a június 8-tól szeptember 8-ig tartó időszakra nevezte ki Grósz Juditot a közmédia ügyeiért felelős miniszteri biztossá. Az utasítás szerint a miniszteri biztos előkészíti a közmédia megújításának lépéseit, közreműködik a közmédia megújításával összefüggő társadalmi és szakmai egyeztetések lefolytatásában, valamint előkészíti és koordinálja a közmédia, valamint annak szervezetei és intézményei átmeneti működésének biztosítását. Ezeken túl a miniszteri biztos feladata gondoskodni a közmédia átalakításával kapcsolatos kommunikációról, és végrehajtja és vezeti a közmédia működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását. Grósz Judit miniszteri biztos tevékenységét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter irányítja, tevékenységében kétfős titkárság segíti. Tarr Zoltán utasítása a közzétételt követő napon, szombaton lép hatályba. Tarr Zoltán június 8-án jelentette be Facebook-oldalán, hogy Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket.

Várólista-csökkentés

Az egészségügyi miniszter Zahár Ákost nevezte ki az ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá - olvasható a Hivatalos Értesítő pénteki számában.

A miniszteri biztos kinevezése július 1-jétől hatályos.

A miniszteri utasítás szerint Zahár Ákos áttekinti az ortopédiai és traumatológiai ellátórendszer működését, különös tekintettel a műtéti várólisták alakulására, az ellátási kapacitásokra, a betegutakra, valamint az ellátást befolyásoló szervezési és finanszírozási tényezőkre. Javaslatot tesz az ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentését és az ellátás hatékonyságának javítását szolgáló intézkedésekre.

Feladata továbbá elemezni a várakozási idők alakulását, a területi különbségeket, a humánerőforrás-helyzetet és a műtéti kapacitások kihasználtságát, valamint javaslatokat kidolgozni az ellátás hozzáférhetőségének, betegbiztonságának és szervezettségének javítására.

A miniszteri biztos áttekinti az ortopédiai és traumatológiai szakmai irányelveket, eljárásrendeket és minimumfeltételeket, és közreműködik azok felülvizsgálatában, egységesítésében. Emellett javaslatot tesz az ellátás minőségét és eredményességét mérő mutatók kialakítására, valamint figyelemmel kíséri azok országos szintű alakulását.

Az utasítás szerint Zahár Ákos kapcsolatot tart az érintett egészségügyi szolgáltatókkal, háttérintézményekkel, szakmai szervezetekkel és az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozataival annak érdekében, hogy a várólisták csökkentését célzó intézkedések a gyakorlati tapasztalatokra épüljenek. Emellett közreműködik az ellátást támogató digitális megoldások fejlesztésében és a vezetői döntéshozatalt segítő adatszolgáltatási rendszerek kialakításában.

Hegedűs Zsolt egy júniusi konferencián jelentette be, hogy Zahár Ákost nevezi ki a posztra. A csípő- és térdprotézis-specialista a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi Sebészeti Centrumának vezető főorvosa.

Oktatási stratégia

Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapodi Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá - olvasható a Hivatalos Értesítő pénteki számában.

A miniszteri biztos kinevezése július 1-jétől hatályos, és a visszavonásáig, de legfeljebb 2028. június 30-ig szól. A miniszteri utasítás szerint Csapodi Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. A miniszteri biztos a munkája során kapcsolatot tart az oktatásban érintett intézményekkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel annak érdekében, hogy a stratégia széles körű szakmai egyeztetésen alapuljon. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter május végén jelentette be, hogy Csapodi Csabát kéri fel miniszteri biztosnak. A szakember az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója, az ELTE TTK oktatója, a matematikaoktatás megújításának egyik szakértője.

Sürgősségi

A sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Bognár Zsoltot az egészségügyi miniszter - olvasható a Hivatalos Értesítő pénteki számában. A miniszteri biztos kinevezése július 1-jétől hatályos.

Bognár Zsolt miniszteri biztosként a sürgősségi betegellátó rendszer működésének teljes vertikumát áttekinti, ennek keretében a hozzáférhetőség és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a betegutakat, ellátási kapacitásokat és humánerőforrásokat leíró adatokat is - áll az értesítőben.

A határozat szerint javaslatokat tesz az ellátásszervezés hatékonyságának növelése érdekében, különös tekintettel a sürgősségi betegellátó osztályok kapacitásaira és ellátási területeire. Megvizsgálja a mentés és a betegszállítás átszervezésének lehetőségét annak érdekében, hogy az Országos Mentőszolgálat tehermentesítésével nagyobb kapacitás álljon rendelkezésre a valós mentési feladatok ellátásához.

A miniszteri biztos a minőség- és betegbiztonsági mutatók kialakítása érdekében megvizsgálja a jelenleg elérhető, a sürgősségi ellátásra jellemző, rendelkezésre álló adatokat, valamint az ezekből képezhető indikátorokat, szükség esetén javaslatot tesz azok kiegészítésére és felülvizsgálatára. Emellett áttekinti a sürgősségi ellátást érintő szakmai protokollokat és eljárásrendeket, közreműködik a szakmai minimumfeltételek, kompetencialisták, illetve szakmai ajánlások felülvizsgálatában, és javaslatot dolgoz ki az egységes országos működés kialakítására.

Bognár Zsolt feladat lesz áttekinteni a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok, mentőtisztek, szakdolgozók helyzetét, javaslatot tenni a kiterjesztett hatáskörű ápolói kompetenciák (APN) általános, országos szintű egységesítésére, felmérni az egészségügyi képzés, továbbképzés területén jelentkező igényeket, és szükség szerint javaslatot tenni az oxyológia-sürgősségi orvostan tekintetében a rezidensképzést segítő intézkedésekre és a tudományos tevékenység támogatására.

A miniszteri biztosnak a sürgősségi ellátás finanszírozási feltételeit is vizsgálnia kell.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy júniusi konferencián beszélt arról, hogy Bognár Zsolt lesz a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Bognár Zsolt gyermeksebész és sürgősségi szakorvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Sürgősségi Betegellátó Centrumának osztályvezető főorvosa.

Ménesgazdaság

Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombovári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá - olvasható a Hivatalos Értesítő pénteki számában.

A kinevezés július 6-tól hatályos, és annak visszavonásáig, de legfeljebb a pályázati eljárás útján kiválasztott igazgató kinevezéséig szól.

Dombovári Márk Imre miniszteri biztosként irányítja és felügyeli az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működését és gazdálkodását, továbbá gyakorolja valamennyi munkáltatói jogkört.

Feladata megszervezni és felügyelni a ménesgazdaság teljes belső ellenőrzését, valamint javaslatokat tenni a belső kontrollrendszer hatékonyabbá és átláthatóbbá tételére, a hasznosítás formáinak pontosítására és a vagyonkezelési rendszer átalakítására.

A miniszteri biztos tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a ménesgazdaság szakmai tevékenységét. Az ennek során feltárt szabálytalanságok esetén haladéktalanul meghozza a hatósági eljárások megindításához szükséges döntéseket.

Dombovári Márk Imre képviseli a ménesgazdaságot a külső szervek előtt, kapcsolatot tart a társintézményekkel, a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, a költségvetési szervekkel, valamint a nemzetközi partnerekkel és szervezetekkel. Tevékenységéről szükség esetén, de legalább havonta írásbeli jelentést készít az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek.

Dombovári Márk Imre gazdálkodó, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem állattudományi területen dolgozó kutatója és doktorandusza, a Szárazságtűrő zöldtakarmányok vizsgálata és felhasználási lehetősége lovak takarmányozásában témában végez kutatást.