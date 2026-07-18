Többek számára is komoly tétje van a foci-vb bronzmérkőzésének – Mbappé és Deschamps is izgulhat

A francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozó Didier Deschamps sikeres búcsúja, valamint a sztárcsatár Kylian Mbappé gólkirályi címért folytatott küzdelme lehet elsősorban a tét a világbajnokság szombat esti bronzmérkőzésén, amelyen a csalódott Anglia lesz a rivális.

Mindkét együttes fájó vereséget követően utazik Miamiba, ahol a csaknem 65 ezer néző befogadására alkalmas Hard Rock Stadionban küzdenek meg egymással a harmadik helyért. A négy évvel ezelőtt Katarban ezüstérmes, 2018-ban Oroszországban vb-győztes franciák a keddi elődöntőben nem bírtak az Európa-bajnok spanyolokkal, sőt, az egész vb-t tekintve a leggyengébb teljesítményüket nyújtották, és csalódást keltő 2-0-s vereséggel estek el a fináléba kerüléstől. Semmivel sem volt könnyebb az angol szurkolók számára a szerdai másik elődöntő, amelyen kedvenceik hiába vezettek a címvédő argentinok ellen, Lionel Messi és társai a hajrában egyenlítettek, a ráadás perceiben pedig a győztes gólt is megszerezték, így a háromoroszlánosok újfent lemaradtak a világbajnoki döntőről.

Kérdés, hogy a játékosok közül kit mennyire motivál egy vb-bronzérem megszerzésének lehetősége, Deschamps viszont minden bizonnyal valamilyen sikerrel szeretne elköszöni a válogatottól, amelyet 14 évig irányított,

három világbajnokságon szerepelt vele és a 2018-as diadal, valamint a 2022-es ezüst mellé ezúttal egy bronzot is nyerhet szövetségi kapitányként. Az 57 éves szakember szép búcsújáról a futballistái is gondoskodhatnak, különösen úgy, hogy Deschamps szeretett volna egy újabb vb-címmel elköszönni a Les Bleus-től, erre azonban már nem lesz lehetősége.

Kétségtelen, hogy a 48 csapatosra bővített világbajnoki mezőny miatt az eddig megszokottnál hosszabbra nyúlt torna mentálisan, érzelmileg és fizikálisan is sokat kivett a még versenyben lévő együttesek játékosaiból, így az is érthető, ha a bronzéremért kiírt összecsapáshoz a főszereplők túlnyomó többségének nem sok kedve lesz.

„Sem mi, sem pedig a franciák futballistái nem akarnak ezen a találkozón játszani. Ők mindannyian a döntőben akartak pályára lépni, és mi mindent megtettünk azért, hogy ott legyünk a fináléban” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Thomas Tuchel, az angol válogatott német szövetségi kapitánya, akit a szerdai elődöntő óta a brit sajtó és a szakértők egy része is kritizált.

Könnyen elképzelhető, hogy a magyar idő szerint szombaton késő este sorra kerülő miami találkozón mindkét szakvezetés jelentős változtatásokat eszközöl a kezdőcsapatok kijelölésekor, lehetőséget adva ezzel olyan játékosoknak is, akik a korábbi szakaszban csak elvétve szerepeltek a vb-n.

Francia oldalon azonban Mbappé játékára azért lehet számítani, mert a Real Madrid 27 éves támadója versenyben van a gólkirályi címért, sőt, azért is, hogy a vb-k történetének legeredményesebb futballistájává váljon. A csatár ezen a tornán nyolc gólt szerzett, összességében pedig már 20 világbajnoki találatnál jár és így eggyel marad el az örökranglistát vezető Messitől, aki a mostani vb-n szintén nyolcszor volt eddig eredményes.

A világbajnoki trófeára a 60 évvel ezelőtti siker óta vágyakozó angoloknak saját csalódottságukat és elkeseredettségüket kell leküzdeniük ahhoz, hogy emlékezeteset alkossanak és bronzéremmel búcsúzzanak a vb-től, lehetséges azonban, hogy Tuchel ezúttal bizalmat szavaz olyan játékosoknak is, akik eddig túlnyomó részt az oldalvonalon kívülre szorultak és kevés játékpercet kaptak. A tét természetesen jóval kisebb, mint amiért ez a két csapat eredetileg játszani akart, de néhány futballistának ez a meccs lehet az utolsó esély arra, hogy megmutassa magát a világbajnokságon.

Mbappé és Deschamps számára ennél valamivel komolyabb a tét, előbbi ugyanis sporttörténetet írhat, utóbbi pedig szép sikerrel zárhatja le csaknem másfél évtizedes munkásságát a francia válogatott élén.

A két együttes közös története több mint 100 évre nyúlik vissza, a barátságos találkozókat is figyelembe véve immár 32. alkalommal csapnak össze. Világbajnokságon ugyanakkor eddig mindössze háromszor játszottak egymással: 1966-ban a végül vb-címet nyert angolok 2-0-ra, 1982-ben pedig 3-1-re győztek, a legutóbbi, katari tornán viszont a negyeddöntőben Franciaország diadalmaskodott 3-1-re.

A Franciaország-Anglia világbajnoki bronzmérkőzés magyar idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik, a játékvezető a venezuelai Jesús Valenzuela lesz, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.