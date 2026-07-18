ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 18. szombat Frigyes
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Didier Deschamps francia szövetségi kapitány gólszerzõ játékosával, Kylian Mbappéval, miután a csapat 1-0-ra gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Paraguay-Franciaország mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. július 4-én.
Nyitókép: Will Oliver

Többek számára is komoly tétje van a foci-vb bronzmérkőzésének – Mbappé és Deschamps is izgulhat

Infostart / MTI

Mind a francia, mind pedig az angol válogatott csalódott, amiért már legfeljebb csak a dobogó alsó fokára állhatnak fel, azonban a szombati meccsen Kylian Mbappé gólkirályi címe és Didier Deschamps szövetségi kapitány szép búcsúja is múlhat.

A francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozó Didier Deschamps sikeres búcsúja, valamint a sztárcsatár Kylian Mbappé gólkirályi címért folytatott küzdelme lehet elsősorban a tét a világbajnokság szombat esti bronzmérkőzésén, amelyen a csalódott Anglia lesz a rivális.

Mindkét együttes fájó vereséget követően utazik Miamiba, ahol a csaknem 65 ezer néző befogadására alkalmas Hard Rock Stadionban küzdenek meg egymással a harmadik helyért. A négy évvel ezelőtt Katarban ezüstérmes, 2018-ban Oroszországban vb-győztes franciák a keddi elődöntőben nem bírtak az Európa-bajnok spanyolokkal, sőt, az egész vb-t tekintve a leggyengébb teljesítményüket nyújtották, és csalódást keltő 2-0-s vereséggel estek el a fináléba kerüléstől. Semmivel sem volt könnyebb az angol szurkolók számára a szerdai másik elődöntő, amelyen kedvenceik hiába vezettek a címvédő argentinok ellen, Lionel Messi és társai a hajrában egyenlítettek, a ráadás perceiben pedig a győztes gólt is megszerezték, így a háromoroszlánosok újfent lemaradtak a világbajnoki döntőről.

Kérdés, hogy a játékosok közül kit mennyire motivál egy vb-bronzérem megszerzésének lehetősége, Deschamps viszont minden bizonnyal valamilyen sikerrel szeretne elköszöni a válogatottól, amelyet 14 évig irányított,

három világbajnokságon szerepelt vele és a 2018-as diadal, valamint a 2022-es ezüst mellé ezúttal egy bronzot is nyerhet szövetségi kapitányként. Az 57 éves szakember szép búcsújáról a futballistái is gondoskodhatnak, különösen úgy, hogy Deschamps szeretett volna egy újabb vb-címmel elköszönni a Les Bleus-től, erre azonban már nem lesz lehetősége.

Kétségtelen, hogy a 48 csapatosra bővített világbajnoki mezőny miatt az eddig megszokottnál hosszabbra nyúlt torna mentálisan, érzelmileg és fizikálisan is sokat kivett a még versenyben lévő együttesek játékosaiból, így az is érthető, ha a bronzéremért kiírt összecsapáshoz a főszereplők túlnyomó többségének nem sok kedve lesz.

„Sem mi, sem pedig a franciák futballistái nem akarnak ezen a találkozón játszani. Ők mindannyian a döntőben akartak pályára lépni, és mi mindent megtettünk azért, hogy ott legyünk a fináléban” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Thomas Tuchel, az angol válogatott német szövetségi kapitánya, akit a szerdai elődöntő óta a brit sajtó és a szakértők egy része is kritizált.

Könnyen elképzelhető, hogy a magyar idő szerint szombaton késő este sorra kerülő miami találkozón mindkét szakvezetés jelentős változtatásokat eszközöl a kezdőcsapatok kijelölésekor, lehetőséget adva ezzel olyan játékosoknak is, akik a korábbi szakaszban csak elvétve szerepeltek a vb-n.

Francia oldalon azonban Mbappé játékára azért lehet számítani, mert a Real Madrid 27 éves támadója versenyben van a gólkirályi címért, sőt, azért is, hogy a vb-k történetének legeredményesebb futballistájává váljon. A csatár ezen a tornán nyolc gólt szerzett, összességében pedig már 20 világbajnoki találatnál jár és így eggyel marad el az örökranglistát vezető Messitől, aki a mostani vb-n szintén nyolcszor volt eddig eredményes.

A világbajnoki trófeára a 60 évvel ezelőtti siker óta vágyakozó angoloknak saját csalódottságukat és elkeseredettségüket kell leküzdeniük ahhoz, hogy emlékezeteset alkossanak és bronzéremmel búcsúzzanak a vb-től, lehetséges azonban, hogy Tuchel ezúttal bizalmat szavaz olyan játékosoknak is, akik eddig túlnyomó részt az oldalvonalon kívülre szorultak és kevés játékpercet kaptak. A tét természetesen jóval kisebb, mint amiért ez a két csapat eredetileg játszani akart, de néhány futballistának ez a meccs lehet az utolsó esély arra, hogy megmutassa magát a világbajnokságon.

Mbappé és Deschamps számára ennél valamivel komolyabb a tét, előbbi ugyanis sporttörténetet írhat, utóbbi pedig szép sikerrel zárhatja le csaknem másfél évtizedes munkásságát a francia válogatott élén.

A két együttes közös története több mint 100 évre nyúlik vissza, a barátságos találkozókat is figyelembe véve immár 32. alkalommal csapnak össze. Világbajnokságon ugyanakkor eddig mindössze háromszor játszottak egymással: 1966-ban a végül vb-címet nyert angolok 2-0-ra, 1982-ben pedig 3-1-re győztek, a legutóbbi, katari tornán viszont a negyeddöntőben Franciaország diadalmaskodott 3-1-re.

A Franciaország-Anglia világbajnoki bronzmérkőzés magyar idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik, a játékvezető a venezuelai Jesús Valenzuela lesz, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Többek számára is komoly tétje van a foci-vb bronzmérkőzésének – Mbappé és Deschamps is izgulhat

franciaország

anglia

búcsú

szövetségi kapitány

bronzmeccs

gólkirály

kylian mbappé

didier deschamps

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Adóváltozások: itt vannak a részletek

Adóváltozások: itt vannak a részletek

Kármán András közösségi oldalán osztott meg információkat az adóváltozásokról.
 

Eltöröl a kormány öt adónemet

Történelmi lövöldözés a magyar parlamentben: Magyar Péter megszólalt

Óriási az érdeklődés a KRESZ-konzultáció iránt

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Nemzetbiztonság, közmédia, várólista-csökkentés, oktatási stratégia, ménesbirtok – új kormányzati kinevezések, mutatjuk a névsort

Leállítja a kormány a honlapprogramot

Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs veszélyben a magyar áramellátás, de akadnak kockázatok

Nincs veszélyben a magyar áramellátás, de akadnak kockázatok

Az európai és benne a magyar villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságosan üzemel majd a nyári időszakban, de egy esetleges földgázválság előre nem látható hatásokkal járhat a magyar villamosenergia-rendszerre és -ellátásra nézve. További kockázatot jelenthetnek a szélsőséges időjárási körülmények is – például a tartós hőhullámok, valamint a jelentősebb folyók magas vízhőmérséklete és alacsony vízállása. A rendszer biztonságát támogatja a megújuló energiaforrások és az akkumulátoros energiatárolás terjedése, valamint az európai átviteli rendszerirányítók (TSO-k) közötti szoros koordináció is, de a folyamatosan növekvő napenergia-termelés egyúttal nagyobb bizonytalanságot okozhat az üzemtervezési időszakokban és a valós idejű rendszerüzemeltetésben is, ami magasabb szintű tartalékkövetelményt eredményez - áll az európai átviteli rendszerirányítók szervezete, az ENTSO-E jelentésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban

Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban

A légkondicionáló ma már egyre több magyar háztartásban alapfelszereltségnek számít.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian online retail warehouses hit by deadly Ukrainian strikes

Russian online retail warehouses hit by deadly Ukrainian strikes

Drones targeted Wildberries facilities near Moscow and in Tambov. Ukraine's leader called them "major logistics facilities" supplying "sanctioned components".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 18. 15:47
Baleset miatt nagy a torlódás az M0-son
2026. július 18. 13:35
Durva veszély Magyarország egyik felében – komoly riasztás jött
×
×