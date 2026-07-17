ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.48
usd:
317.01
bux:
140981.27
2026. július 17. péntek Elek, Endre
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Kapitány István
Nyitókép: Facebook/Kapitány István

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Infostart / MTI

Új mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergia program, amelyben az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani – tájékoztatott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Kapitány István elmondta: Magyarország azt vállalata az Európai Unió felé, hogy augusztus 31-ig 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitást hirdet meg.

A miniszter közlése szerint az előzetes piaci felmérés alapján a beruházói érdeklődés ezt jelentősen meghaladja, ezért a környezetvédelmi és honvédelmi szempontok figyelembevételével felülvizsgálták a lehetséges fejlesztési helyszíneket. Ennek eredményeként nem 700, hanem csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tudnak hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani.

Kapitány István közölte, felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a fejlesztésekről. Az elemzés augusztus közepére készül el.

A miniszter arra is kitért, hogy ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait, hogy a beruházók, az önkormányzatok, a szakmai szervezetek és a környezetvédelmi szereplők is elmondhassák a véleményüket.

Az elemzés lezárása utána a MEKH kiírja az első szélerőművi csatlakozási pályázatot. A pályázók nyilvános és átlátható feltételek mellett versenyezhetnek a hálózati csatlakozási jogért. A szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy ahol indokolt, ott energiatárolók is kapcsolódjanak a fejlesztésekhez.

Mindez azonban csak az első lépés. „Célunk, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi új szélerőművi csatlakozási lehetőséget biztosítsunk Magyarországon” – jelentette ki a tárcavezető.

Kapitány István kiemelte, a magyar energiapolitika új szakaszba lépett. Nemcsak vállalásokat tesznek, hanem meg is teremtik azok feltételeit. A kormány biztosítja a szükséges hálózati kapacitásokat, az átlátható szabályokat, és a kiszámítható beruházási környezetet.

„Ez szolgálja Magyarország energiafüggetlenségét, versenyképességét és a hosszú távú energiaellátásának biztonságát” – fogalmazott a miniszter a Facebook-oldalán.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

szélenergia

kapitány istván

szélerőművek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: fontos döntések születtek az adókról és a szennyező cégekről – videó

Magyar Péter: fontos döntések születtek az adókról és a szennyező cégekről – videó

Fontos döntéseket hozott a kormány a többi között a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásával, a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatának megszüntetésével kapcsolatban és az egyéni vállalatokat szelektíven büntető adózási gyakorlatról – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Komoly turbulenciát okozott Ukrajnában az ukrán kormány átalakítása, elsősorban a védelmi miniszter menesztése, több városban is tüntetések vannak Mihailo Fedorov mellett. Fedorovot Jevhenyij Hmara, a beliztonsági szolgálat nemrég kinevezett parancsnoka váltja. Miközben az ukrán katonák Dnyipropetrovszkban nyomulnak, az oroszok a Donbaszt szorongatják: Kosztyantynivka szinte teljesen be van kerítve és betörtek az orosz csapatok Limanba északon. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború frontvonalainak és diplomáciai fejleményeinek pénteki híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Igazi Barátok közt-rajongó voltál? Lássuk, ma is otthonosan mozogsz-e a Mátyás király téren!

Kvíz: Igazi Barátok közt-rajongó voltál? Lássuk, ma is otthonosan mozogsz-e a Mátyás király téren!

23 évnyi emlékezetes fordulatot, és szinte családtagnak számító karaktereket köszönhettünk a Barátok közt sorozatnak. De vajon mennyire emlékszünk öt évvel a zárás után?

BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham says he is 'finalising' cabinet ahead of becoming PM on Monday

Andy Burnham says he is 'finalising' cabinet ahead of becoming PM on Monday

Burnham was confirmed earlier as the new Labour leader - in a speech he said he had "a plan" and would give "hope back" to working class communities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 17. 17:54
Magyar Péter: fontos döntések születtek az adókról és a szennyező cégekről – videó
2026. július 17. 17:30
Papp László Sportaréna: reagált az üzemeltető
×
×