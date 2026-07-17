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Légkondik Palermo egyik szűk utcájának házain.
Nyitókép: Pixabay

Kigyulladhatnak bizonyos légkondicionálók – itt a katasztrófavédelem figyelmeztetése

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A légkondik befelé hűtenek, a kültéri egységek azonban felforrósodhatnak és tüzeket okozhatnak. Mire érdemes nagyon figyelni – hasznos információk a katasztrófavédelemtől.

Vajon mindenki tudja-e, hogyan kell „tűzbiztosan” használni a klímát? Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán megtalálható a válasz. Mint írják: tavaly összesen 29 helyen gyulladt ki légkondicionáló, 8 helyen a berendezés környezetében tett kárt a vélhetően a klíma miatt keletkezett elektromos tűz.

Idén július 2-ig 14 készülék kapott lángra, az esetek több mint fele volt elektromos eredetű. A legtöbb helyen a klíma kültéri egysége gyulladt ki, egy-két négyzetméteren okozva kárt. Egy helyen azonban az egész társasházi erkély lángba borult, de még a szomszédé is égett.

Ezekre kell figyelni:

Mindenki csak megbízható forrásból származó készüléket szereltessen be, a telepítést és a karbantartást szakemberre kell bízni.

Kizárólag a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra szabad klímaberendezést csatlakoztatni, mert a nagy melegben meglehetősen sok áramra van szükség.

A telepítésnél érdemes gondoskodni megfelelő áramköri védelemről is, vagyis megfelelő méretű kismegszakító közbeiktatásáról, hogy baj esetén magától lekapcsoljon, illetve könnyen áramtalanítani lehessen.

Az éghető anyagokat javasolt a kültéri egységtől távolabb tárolni.

Társasházak falán egymáshoz közel több kültéri egység is helyet kaphat. Ezeket úgy érdemes elhelyezni, hogy ha az egyik kigyullad, a tűz ne tudjon a másikra átterjedni.

A mechanikai hibák elkerülése érdekében a karbantartásra is figyelni kell, megfelelő zsírozás, olajozás hiányában, vagy a csapágy kopásával a súrlódás miatt hő keletkezik, és könnyen leéghet a légkondicionáló motorja.

A kültéri egység gyakran a tűző napon van, a hőségben tartósan nagy terhelés mellett üzemel. Ha a készülék nem megfelelően karbantartott vagy szennyezett, esetleg valamilyen elektromos vagy mechanikai hibája van, a tartós terhelés tűz kialakulásához vezethet.

Tehát nem elég tisztíttatni, hanem érdemes időnként szakemberrel át is nézetni a klímát.

Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy a megszokottnál gyengébben hűt, kikapcsolás és áramtalanítás után javasolt szerelőt hívni.

Ha gyakran leveri a biztosítékot, gyakran hibajelzést ad, az szintén árulkodó jel lehet.

Ha mégis baj történik:

A legfontosabb, hogy a feszültség alatt lévő klíma tüzét tilos vízzel oltani!

A legtöbb tűzoltó készülék alkalmas elektromos tüzek oltására is, az ilyen berendezésben keletkező lángokat egy porral oltó tűzoltó készülékkel érdemes mielőbb elfojtani. A tűzoltó készülékeken feltüntetik, hogy használható-e elektromos tüzekhez.

Otthonra a legjobb megoldás egy 6 kilogrammos ABC porral oltó tűzoltó készülék, ezzel szinte minden ház körüli tűz biztonsággal oltható.

Egy tűzoltó készülékkel a kezdeti stádiumban lévő tüzeket kiválóan el lehet oltani, megelőzve a nagyobb bajt, a komolyabb károkat és a személyi sérülést.

Ha gyermekek vagy idősek is laknak az épületben, érdemes egy két kilogrammos tűzoltó készüléket is vásárolni, ezt ők is elbírják.

Tűz esetén azonnal tárcsázni kell a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon.

A split klímaberendezések nem fogyasztják a helyiség oxigénjét, ugyanakkor befolyásolják a helyiségben lévő oxigén áramlását. Használatuk ronthatja a nyílt égésterű fűtő-, főző-, vízmelegítő készülékek környezetében a levegő-utánpótlást, ezzel növelve a szén-monoxid kialakulásának veszélyét.

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Kezdőlap    Belföld    Kigyulladhatnak bizonyos légkondicionálók – itt a katasztrófavédelem figyelmeztetése

katasztrófavédelem

klímaberendezés

tűzveszély

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