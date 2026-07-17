ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.71
usd:
317.1
bux:
140981.27
2026. július 17. péntek Elek, Endre
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Juszticia, az igazság allegorikus alakjának szobra, az igazságszolgáltatás jelképe.
Nyitókép: Pexels

Fidesz-frakció: újra beköszöntött a koncepciós eljárások korszaka

Infostart / MTI

Újra beköszöntött Magyarországon a politikai megrendelésre induló koncepciós eljárások korszaka - írta a Fidesz-frakció az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A képviselőcsoport szerint pénteken „egyértelműen bebizonyosodott, hogy politikai megrendelésre vettek őrizetbe és tartanak közel egy hónapja börtönben hat kormánytisztviselőt”.

„Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ugyanis bejelentette, hogy megindítják a támogatások felhasználásának vizsgálatát. Mi alapján tartanak akkor közel egy hónapja börtönben embereket, ha még csak most kerül sor a kulturális programok vizsgálatára? Mi ez, ha nem koncepciós eljárás? Azonnal engedjék szabadon a hat volt kormánytisztviselőt!” – írták.

Hozzátették: az előző miniszter által még április végén „a kulturális támogatásokkal kapcsolatban kezdeményezett időszakos elszámolást a Támogatáskezelő és Tarr Zoltán eddig akadályozta”.

Közölték, a mostani vizsgálatot a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) új alelnöke, Mattyasovszky-Zsolnay Bence vezeti, aki korábban a Pintér Béla társulat produkciós vezetője volt, illetve a Katona József színházban dolgozott, vagyis a kulturális államtitkár, Nagy Ervin közvetlen munkatársa volt. „Tőle várjuk a független vizsgálatot és a sokszínű kultúra támogatását?” – tették fel a kérdést.

Kiemelték: „a mai nappal ismét beléptünk a koncepciós perek, a politikai megrendelésre induló és zajló eljárások korszakába”.

„Ma Magyarországon egy közösségi médiás videó miatt rendőrök kopogtatnak hajnalban az ajtón, és minden alap nélkül egy hónapja börtönben lehet tartani köztisztviselőket kulturális programok támogatása miatt” – jegyezték meg. Felszólították Magyar Péter miniszterelnököt és kormányát, hogy „fejezzék be a politikai nyomásgyakorlást a rendőrségre, a nyomozóhatóságokra és a bíróságokra”.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Mattyasovszky-Zsolnay Bencét nevezte ki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökének. Tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök dolgoznak a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén. A miniszter közlése szerint 806 pályázónak küldtek felszólítást, amelyben arra kérték őket, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Fidesz-frakció: újra beköszöntött a koncepciós eljárások korszaka

fidesz

koncepció

nka

magyar péter

tarr zoltán

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: fontos döntések születtek az adókról és a szennyező cégekről – videó

Magyar Péter: fontos döntések születtek az adókról és a szennyező cégekről – videó

Fontos döntéseket hozott a kormány a többi között a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásával, a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatának megszüntetésével kapcsolatban és az egyéni vállalatokat szelektíven büntető adózási gyakorlatról – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Komoly turbulenciát okozott Ukrajnában az ukrán kormány átalakítása, elsősorban a védelmi miniszter menesztése, több városban is tüntetések vannak Mihailo Fedorov mellett. Fedorovot Jevhenyij Hmara, a beliztonsági szolgálat nemrég kinevezett parancsnoka váltja. Miközben az ukrán katonák Dnyipropetrovszkban nyomulnak, az oroszok a Donbaszt szorongatják: Kosztyantynivka szinte teljesen be van kerítve és betörtek az orosz csapatok Limanba északon. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború frontvonalainak és diplomáciai fejleményeinek pénteki híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ítélkezési szünet 2026: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek

Ítélkezési szünet 2026: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján  2026. július 15. és 2026. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham says he is 'finalising' cabinet ahead of becoming PM on Monday

Burnham says he is 'finalising' cabinet ahead of becoming PM on Monday

The new Labour leader says his government will deliver the biggest change in British politics for 40 years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 17. 18:06
Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról
2026. július 17. 17:54
Magyar Péter: fontos döntések születtek az adókról és a szennyező cégekről – videó
×
×