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Andy Burnham, a kormányzó brit Munkáspárt vezéri tisztségére és a miniszterelnökségre pályázó volt manchesteri polgármester a manchesteri Peoples History Museumban beszél 2026. június 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant

Itt a nagy őrségváltás: Andy Burnham a kormányzó brit Munkáspárt új vezetője

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hamarosan ő lesz az új kormányfő: Andy Burnham volt manchesteri polgármester a kormányzó brit Munkáspárt új vezetője.

(Cikkünk frissül.)

Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke.

Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a két éve kormányzó Munkáspárt élén.

Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával.

Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a közvéleményben és a párton belül egyaránt.

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Kezdőlap    Külföld    Itt a nagy őrségváltás: Andy Burnham a kormányzó brit Munkáspárt új vezetője

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