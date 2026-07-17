Itt a nagy őrségváltás: Andy Burnham a kormányzó brit Munkáspárt új vezetője

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Burnham megválasztását a Labour pénteki rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke.

Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a két éve kormányzó Munkáspárt élén.

Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával.

Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a közvéleményben és a párton belül egyaránt.