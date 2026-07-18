Trump légszennyezéssel vádolja Ottawát a kanadai erdőtüzek miatt

„Felelősnek tartjuk Kanadát, amiért nem képes megfékezni az erdőtüzeit, és így az Egyesült Államokat teljesen szükségtelenül árasztja el a koszos, szennyezett, egészségtelen levegő” – jelentette ki Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon tett bejegyzésében, hozzátéve, hogy az ügyben beszélni fog Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is.

Ez a szándékos, már évente jelentkező nemtörődömség dollármilliárdokba kerül az Egyesült Államoknak; a szennyezés költségeivel növelni kell a Kanadára már korábban kirótt vámokat – szögezte le Trump, a „vám” szót csupa nagy betűvel szedve.

Doug Ford, a kanadai Ontario államminisztere korábban azt mondta: szemrehányások helyett a politikusoknak segítséget kellene küldeniük, hozzátéve: mi is éppen ezt tettük amerikai barátainkkal.

Kutatók a tüzeket az éghajlatváltozás hatásainak tulajdonítják.

Nyitókép: A kanadai erdőtüzek füstfelhője a New York-i Manhattan városrész és a Brooklyn híd fölött 2026. július 16-án. Kanada keleti vidékének erdőségeiben mintegy száz helyen égnek kiterjedt tüzek, és az Egyesült Államok északi és északkeleti része fölé is eljutó füstjük miatt több amerikai nagyvárosban levegőminõségi riasztás van érvényben.