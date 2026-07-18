ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 18. szombat Frigyes
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kanadai erdõtüzek füstfelhõje a New York-i Manhattan városrész és a Brooklyn híd fölött 2026. július 16-án. Kanada keleti vidékének erdõségeiben mintegy száz helyen égnek kiterjedt tüzek, és az Egyesült Államok északi és északkeleti része fölé is eljutó füstjük miatt több amerikai nagyvárosban levegõminõségi riasztás van érvényben.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Trump légszennyezéssel vádolja Ottawát a kanadai erdőtüzek miatt

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szándékos légszennyezéssel vádolta meg pénteken Kanadát, amiért a szomszédos országban fellobbant erdőtüzek füstje átterjedt az Egyesült Államok területe fölé. Emiatt újabb vámokat helyezett kilátásba az ország ellen.

„Felelősnek tartjuk Kanadát, amiért nem képes megfékezni az erdőtüzeit, és így az Egyesült Államokat teljesen szükségtelenül árasztja el a koszos, szennyezett, egészségtelen levegő” – jelentette ki Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon tett bejegyzésében, hozzátéve, hogy az ügyben beszélni fog Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is.

Ez a szándékos, már évente jelentkező nemtörődömség dollármilliárdokba kerül az Egyesült Államoknak; a szennyezés költségeivel növelni kell a Kanadára már korábban kirótt vámokat – szögezte le Trump, a „vám” szót csupa nagy betűvel szedve.

Doug Ford, a kanadai Ontario államminisztere korábban azt mondta: szemrehányások helyett a politikusoknak segítséget kellene küldeniük, hozzátéve: mi is éppen ezt tettük amerikai barátainkkal.

Kutatók a tüzeket az éghajlatváltozás hatásainak tulajdonítják.

Nyitókép: A kanadai erdőtüzek füstfelhője a New York-i Manhattan városrész és a Brooklyn híd fölött 2026. július 16-án. Kanada keleti vidékének erdőségeiben mintegy száz helyen égnek kiterjedt tüzek, és az Egyesült Államok északi és északkeleti része fölé is eljutó füstjük miatt több amerikai nagyvárosban levegőminõségi riasztás van érvényben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Trump légszennyezéssel vádolja Ottawát a kanadai erdőtüzek miatt

egyesült államok

kanada

erdőtűz

szmog

füstköd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Adóváltozások: itt vannak a részletek

Adóváltozások: itt vannak a részletek

Kármán András közösségi oldalán osztott meg információkat az adóváltozásokról.
 

Eltöröl a kormány öt adónemet

Történelmi lövöldözés a magyar parlamentben: Magyar Péter megszólalt

Óriási az érdeklődés a KRESZ-konzultáció iránt

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Nemzetbiztonság, közmédia, várólista-csökkentés, oktatási stratégia, ménesbirtok – új kormányzati kinevezések, mutatjuk a névsort

Leállítja a kormány a honlapprogramot

Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Az elmúlt órákban több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését és a képviselői ciklusok korlátozását javasolja, miközben kiderült, hogy a Fidesz és a KDNP közel 1,7 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Eközben Kármán András pénzügyminiszter magyarázata szerint a parlament elé került átfogó adócsomag az adórendszer egyszerűsítését, az uniós szabályokhoz való igazodást és a befagyasztott uniós források felszabadítását célozza. Ma jár le az az öt nap, amelyet Magyar Péter a 17. alkotmánymódosítás elfogadására adott Sulyok Tamásnak. A javaslat a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is tartalmazza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sosem látott vízkatasztrófa közeleg Magyarországon: az erőművek már a legrosszabbra készülnek

Sosem látott vízkatasztrófa közeleg Magyarországon: az erőművek már a legrosszabbra készülnek

A tartós kisvízhelyzet Európa-szerte, így Magyarországon is súlyos problémákat okoz.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian online retail warehouses hit by deadly Ukrainian strikes

Russian online retail warehouses hit by deadly Ukrainian strikes

Drones targeted Wildberries facilities near Moscow and in Tambov. Ukraine's leader called them "major logistics facilities" supplying "sanctioned components".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 18. 12:35
Kiderült: akadályozza-e foci-vb döntőjét az erdőtűz
2026. július 18. 10:22
Bendarzsevszkij Anton: Zelenszkij a kreatív ember helyett a végrehajtó pártját fogta, ami szomorú
×
×