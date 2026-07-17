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Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Rákosrendezõ mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat zsûrijének társelnöke a tervpályázat eredményhirdetésén a margitszigeti Kristály Színtérben 2026. március 31-én. Az elsõ helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette, társaik a német Cityförster, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, a szlovák Marko and the Placemakers, és a magyar Sporaarchitects Kft. volt.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Vitézy Dávid: a választások előtt Mészáros Lőrincék kaptak egy 200 milliárd forintos búcsúajándékot

InfoRádió

Vitézy Dávid szerint az állam a dunaújvárosi M6-os üzemeltetése ügyében háromszoros túlárazással kötött szerződést, és a fölöslegesen évente plusz 8 milliárd forintba kerülő autópálya-koncessziót harminc évig, 2057-ig odaadta a Mészáros Lőrinc és Szijj László tulajdonában álló cégnek.

„Újabb, felelőtlen és szabálytalan döntésre derült fény Lázár János miniszterségének időszakából a Mészáros-Szíjj autópálya-koncesszor javára” – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. Mint írja, „a minisztériumi átvilágítás során nemcsak az derült ki, hogy egy közel 250 milliárd forintos autópálya-koncessziós díjtételt kihagytak az idei költségvetésből, hanem az is, hogy egy másik ügyben is súlyos, az adófizetők számára rendkívül hátrányos döntés született.”

A miniszter a részleteket is közzétette:
2026 őszén lejár az M6-os autópálya Budapest–Dunaújváros közötti szakaszának és az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi útnak a korábbi koncessziós szerződése.

El kellett dönteni, hogy a továbbiakban ki üzemeltesse ezt az 59 kilométeres útszakaszt.

Mint Vitézy Dávid írja, három lehetősége volt a jogelőd, Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumnak:

  1. ⁠A jelenlegi üzemeltető, az M6 Duna Koncessziós Zrt. folytathatja a munkát évi bruttó 3,8 milliárd forintért.
  2. Az állami Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át az üzemeltetést új, saját eszközöket beszerezve évi bruttó 4,5 milliárd forintért
  3. Vagy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában lévő autópálya-koncessziós cég, az MKIF Zrt. kapja meg a feladatot évi bruttó 12,5 milliárd forintért.

Mint Vitézy Dávid írja, „mindenki sejtheti, hogy döntött Lázár János 2025 májusában, alig egy évvel a választások előtt.

A háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros-Szíjj autópálya-koncesszort, az MKIF-et választotta. Mindezt úgy, hogy érdemben nem is vizsgálták meg az olcsóbb alternatívákat. Mivel a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz kötődő MKIF koncessziós szerződése 2057-ig tart, ez a döntés közel 200 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar államnak,

vagyis végső soron a magyar adófizetőknek” – írja Vitézy Dávid, aki hozzáteszi: „elfogadhatatlan, hogy közpénzből ilyen döntések szülessenek. Ezért azonnal és teljes körű szerződéses és büntetőjogi felülvizsgálatot rendeltem el az elmúlt hetekben, beleértve az érintett szerződéseket és az opció lehívásának körülményeit is. Meg fogjuk védeni az adófizetők pénzét és feltárjuk, hogyan születhettek ilyen, az állam számára hátrányos döntések és miként tudjuk ezeket utólag korrigálni.”

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: a választások előtt Mészáros Lőrincék kaptak egy 200 milliárd forintos búcsúajándékot

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