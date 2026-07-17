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MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 30: Referee Slavko Vincic reacts during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Mexico and Ecuador at Mexico City Stadium on June 30, 2026 in Mexico City, Mexico.
Nyitókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Már tudni, ki vezeti vasárnap a foci-vb döntőjét – videó

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A szlovén játékvezető könnyekig meghatódott, amikor kiderült, hogy ő fújhatja a sípot a mindent eldöntő spanyol-argentin meccsen.

A szlovén Slavko Vincicet jelölte a vasárnapi Spanyolország-Argentína mérkőzés játékvezetőjének a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség – írja a hvg.hu.

Ez lesz a 47 éves bíró harmadik mérkőzése a mostani világtornán, korábban ő vezette a Brazília-Marokkó- és a Mexikó-Ecuador-találkozókat.

A döntőt játszó csapatok közül a spanyol együttesnek lehetnek jobb emlékeik a játékvezetőről, ugyanis már ötször játszottak vele korábban, és egyszer sem kaptak ki. Legutóbb a franciák elleni 2-1-es győztes Eb-elődöntőn működött közre 2024-ben. Az argentinoknak egymeccses tapasztalatuk van vele, a katari vb-n a szaúdiak elleni mérkőzést dirigálta. Ezt 2-1-re elbukták Lionel Messiék, igaz, később megnyerték a tornát.

Slavko Vincic komolyan veszi a munkáját, a 2026-os vb-n már kiállította az ecuadori Piero Hincapiét, amiért eltakarta a száját, miközben az ellenfelével beszélt.

Mint az az M4 Sport által Facebookon közzétett videóból is kiderült, a szlovén szakember elsírta magát örömében, amikor kiderült, hogy ő vezetheti vasárnap a mindent eldöntő meccset:

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Már tudni, ki vezeti vasárnap a foci-vb döntőjét – videó

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