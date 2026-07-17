Már tudni, ki vezeti vasárnap a foci-vb döntőjét – videó

A szlovén Slavko Vincicet jelölte a vasárnapi Spanyolország-Argentína mérkőzés játékvezetőjének a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség – írja a hvg.hu.

Ez lesz a 47 éves bíró harmadik mérkőzése a mostani világtornán, korábban ő vezette a Brazília-Marokkó- és a Mexikó-Ecuador-találkozókat.

A döntőt játszó csapatok közül a spanyol együttesnek lehetnek jobb emlékeik a játékvezetőről, ugyanis már ötször játszottak vele korábban, és egyszer sem kaptak ki. Legutóbb a franciák elleni 2-1-es győztes Eb-elődöntőn működött közre 2024-ben. Az argentinoknak egymeccses tapasztalatuk van vele, a katari vb-n a szaúdiak elleni mérkőzést dirigálta. Ezt 2-1-re elbukták Lionel Messiék, igaz, később megnyerték a tornát.

Slavko Vincic komolyan veszi a munkáját, a 2026-os vb-n már kiállította az ecuadori Piero Hincapiét, amiért eltakarta a száját, miközben az ellenfelével beszélt.

Mint az az M4 Sport által Facebookon közzétett videóból is kiderült, a szlovén szakember elsírta magát örömében, amikor kiderült, hogy ő vezetheti vasárnap a mindent eldöntő meccset: