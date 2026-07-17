Otthon, kabátban nézi a döntőt az argentin elnök, Trump nem babonás

Milei csütörtökön jelentette be, hogy nem utazik az Egyesült Államokba, otthonról nézi majd a mérkőzést, ugyanabban az olivosi házban, amelyben a címvédő eddigi hét vb-mérkőzését is követte.

Hozzátette: abban a reményben teszi ezt, hogy így is segíti "nemzete imádott csapatát" a második egymást követő vb-cím megszerzésében. Ennek érdekében ugyanazt a dzsekit fogja viselni tévézés közben, mint korábban. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a svájciak elleni negyeddöntős mérkőzés során nagyon melege lett, levette a kabátot, és gólt kapott a válogatott, ekkor újra felvette, azóta ebben nézi végig a meccseket.

A Fehér Ház ugyancsak csütörtökön erősítette meg, hogy Donald Trump ott lesz a vb-döntőn. Az amerikai elnök és JD Vance alelnök a vb eddigi 102 meccsének egyikét sem nézte meg a helyszínen.