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Javier Milei argentin elnök a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Otthon, kabátban nézi a döntőt az argentin elnök, Trump nem babonás

Infostart / MTI

Javier Milei argentin köztársasági elnök babonából nem vesz részt a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi New York-i döntőjén, amelyben a dél-amerikai válogatott a spanyolokkal találkozik, Donald Trump amerikai elnök viszont a helyszínen tekinti meg a finálét.

Milei csütörtökön jelentette be, hogy nem utazik az Egyesült Államokba, otthonról nézi majd a mérkőzést, ugyanabban az olivosi házban, amelyben a címvédő eddigi hét vb-mérkőzését is követte.

Hozzátette: abban a reményben teszi ezt, hogy így is segíti "nemzete imádott csapatát" a második egymást követő vb-cím megszerzésében. Ennek érdekében ugyanazt a dzsekit fogja viselni tévézés közben, mint korábban. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a svájciak elleni negyeddöntős mérkőzés során nagyon melege lett, levette a kabátot, és gólt kapott a válogatott, ekkor újra felvette, azóta ebben nézi végig a meccseket.

A Fehér Ház ugyancsak csütörtökön erősítette meg, hogy Donald Trump ott lesz a vb-döntőn. Az amerikai elnök és JD Vance alelnök a vb eddigi 102 meccsének egyikét sem nézte meg a helyszínen.

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