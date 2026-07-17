Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Az Országgyűlés honlapjára felkerült javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben.
A támogatásra jogosultak
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
- a - tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel - magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő,
- a sajátos nevelési igényű,
- a Dobbantó programban vagy
- a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő,
- valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők,
- a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá
- az árvaellátásban részesülő tanulók.
A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként.
A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe veendő jövedelembe.