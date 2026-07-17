Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Az Országgyűlés honlapjára felkerült javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben.

A támogatásra jogosultak

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

a - tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel - magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő,

a sajátos nevelési igényű,

a Dobbantó programban vagy

a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő,

valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők,

a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá

az árvaellátásban részesülő tanulók.

A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként.

A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe veendő jövedelembe.