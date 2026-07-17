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Egy kislány szalad az iskolába iskolatáskával a hátán.
Nyitókép: Getty Images/primipil

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Infostart / MTI

Felkerült a parlament honlapjára a százezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be péntek délután.

Az Országgyűlés honlapjára felkerült javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben.

A támogatásra jogosultak

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
  • a - tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel - magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő,
  • a sajátos nevelési igényű,
  • a Dobbantó programban vagy
  • a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő,
  • valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők,
  • a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá
  • az árvaellátásban részesülő tanulók.

A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként.

A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe veendő jövedelembe.

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Kezdőlap    Külföld    Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

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Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

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