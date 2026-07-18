Adóváltozások: itt vannak a részletek

Mint írja: „a hazai adórendszer egyszerűsítése, ésszerűsítése, az adóelkerülési kiskapuk bezárása, a NER-es vállalkozások kiváltságainak megszüntetése, jogharmonizációs feladatok és az EU-s források hazahozatala érdekében módosító javaslatot nyújtottunk be a parlamentnek.”

A TISZA-kormány vállalta, hogy véget vet annak a rendszernek, amelyben az állami szabályozások a kormány kegyeit élvező vállalatok érdekeit szolgálták Magyarország és a magyar emberek helyett.

„A JAVASLATUNK FELSZÁMOL TÖBB, FŐLEG AZ ELŐZŐ KORMÁNYHOZ KÖZEL ÁLLÓ SZEREPLŐNEK BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYT” – emeli ki a pénzügyminiszter.

Eltörölik a KEKVÁ-k adókedvezményeit. „Nem elég, hogy az előző kormány vagyonokat helyezett ki a közösből ezekhez az alapítványokhoz, a cégek a KEKVÁ-knak adott támogatásaiknak akár a háromszorosát is leírhatták az adóalapból. Tehát ha valaki 100 forintot adott egy KEKVÁ-nak, akár 300 forinttal csökkent az adóalapja.”

Másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap-kedvezménye.

„Talán kevesebben tudják, hogy a papíron a műemlékek védelmét elősegíteni hivatott műemléki adóalap-kedvezménnyel is az előző kormány kegyeltjei tömhették a zsebüket. A felújítási költségek kétszerese, 2019 végétől pedig már maga az ingatlanvásárlás is levonhatóvá vált az adóalapból – örökségvédelmi igazolás, önerő és bármiféle szakmai kötöttség nélkül. A kedvezmény közel kilenctizedét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig ki más lett volna, mint Tiborcz István, akinek BDPST Zrt. cégcsoportja öt év alatt 30 milliárd forint adóalap-kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését kerülte el.”

A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. A BVK eredetileg magyar családi vállalkozások generációváltását volt hivatott segíteni. A cél az volt, hogy a vagyon egyben maradjon, és rendezetten szálljon át – nem pedig az, hogy adómentesen lehessen milliárdokat kimenteni. A változás után kötelező adóellenőrzés lesz, és adatszolgáltatási kötelezettséget is előírunk. Továbbá, a rájuk vonatkozó szabályozás adósemleges lesz. A szabályozás úgy működik majd, mintha a vagyonátadás közvetlenül ajándékozással vagy örökléssel történt volna. Nem a BVK-val mint jogintézménnyel van a gond, hanem annak visszaélésszerű adózási alkalmazásával – hangsúlyozza Kármán András.

„Az új adójogszabályok mostantól nem a politikai kivételezetteket fogják szolgálni. Eddig az adóhatóság elnöke politikai államtitkári státuszt is kapott. Fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön. A most benyújtott törvényjavaslat ezt is rendezi: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke nem lesz többé a Pénzügyminisztérium államtitkára.”

Egyszerűsítés

Az elmúlt években a magyar embereknek és itthon működő vállalkozásoknak több mint 50 féle adónemben kellett befizetniük a költségvetésbe. Ezeknek az adóknak a bevétele nem állt összhangban azok adminisztratív költségeivel, továbbá csak felesleges bürokratikus feladatokkal terhelte az államot, az önkormányzatokat és az állampolgárokat – közli a pénzügyminiszter.

Eltörlik többek között az ebrendészeti hozzájárulás, a bevándorlási különadó és a települési adók. Ezek az adónemek a miniszter szerint abszurdak, egyesek önbevallás alapon működtek, és szinte semmilyen bevételt nem hoznak az államnak, csakis bürokratikus költségeket generálnak mindenkinek.

„Azon túl, hogy megszüntetjük a kiváltságokat és az aránytalanságokat, a változásokkal A HAZAI SZABÁLYOZÁS ÖSSZHANGBA KERÜL AZ UNIÓS RENDELKEZÉSEKKEL IS. EZ PEDIG AZ JELENTI, HOGY A MAGYARORSZÁGOT MEGILLETŐ EU-S FORRÁSOK HAZAHOZATALÁNAK ÚJABB FELTÉTELE TELJESÜL. Illetve az előző kormány miatt indított kötelezettségszegési eljárások is megszűnhetnek” – emeli ki.

Kivezetik a szén-dioxid kvótaadót és a szén-dioxid tranzakciós díjat is. Ez most ellentétes az uniós joggal és nem segíti elő a Magyarországon termelő vállalatok versenyképességét sem. Az előző kormány elhibázott politikája miatt jogerős bírósági ítélettel kötelezték hazánkat arra, hogy a jogtalanul beszedett adót, több százmilliárd forintot, visszafizessük. Ez a hiba megterheli a költségvetést, és a harmonizáció elmaradása esetén további szankciókkal, illetve fizetési kötelezettségekkel fenyegetne. A törvényjavaslat pénzt spórol az államnak, valamint időt és energiát takarít meg az adózók és a már amúgy is túlterhelt bíróságok számára – írja közösségi oldalán a miniszter.

A kvótaadó eltörlése nem jelenti azt, hogy azoknak a szereplőknek, amelyek kibocsátásukkal terhelik a környezetet, ne kellene kompenzálniuk a tevékenységük következményeit. A törvényjavaslat elfogadásával ezért megduplázzuk a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat.

Az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adó mértékét a változás nem érinti. Az EU-s vámokra vonatkozó jogszabálytervezet pedig a gördülékeny vámkezelés érdekében tartalmaz adminisztratív egyszerűsítéseket.