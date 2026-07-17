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Aggasztó jelek: rohamosan változnak a magyar erdők

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Megváltozott a tölgyfalepkék viselkedése – ami jelzi, hogy elkezdte megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját a klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás.

A boglárkalepkék családjába tartozó tölgyfalepke szinte mindenhol előfordul Magyarországon, ahol tölgyesek vannak. Ennek ellenére ritkán lehet találkozni vele, mert jellemzően a tölgyfák lombkoronájában tölti az életét – írják összefoglalójukban a Bükki Nemzeti Park szakemberei.

Ritkán megfigyelhető, különleges jelenség, ha sok tölgyfalepkét láthatunk például egy erdei úton vagy egy kis tisztáson. Néhány nappal ezelőtt két természetvédelmi őr a Mátrát járva szemtanúi voltak, ahogy

tölgyfalepkék pihennek csoportosan az aljnövényzeten, és a még valamennyire nedves talajon. Néhol egy pontból akár 30-40 példányt is sikerült megszámolniuk.

Ennek a rendhagyó jelenségnek az oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság. A fák koronájában a lepkék már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek le a talajszint közelébe.

Ez még nem tűnik nagy problémának, de

egyértelműen jelzi a tölgyesek ökoszisztémájában elindult változásokat.

A változások következményeit – amik lehetnek ránk, emberekre nézve is súlyosak – az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudjuk előre jelezni. Ezért legbölcsebben akkor cselekszünk, ha a negatív változásokat előidéző környezetterhelő tevékenységeinket megpróbáljuk megszüntetni, vagy legalább mérsékelni.

A tölgyfalepkék szokatlan viselkedése is felhívja a figyelmet a klímaváltozás okozta problémákra, melyek mérséklése a mai kor legfontosabb feladata – írják a természetvédelmi szakemberek. A klímaváltozás okozta kihívásokkal azonban nemcsak a természetvédőknek kell komolyan foglalkoznia, de a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek (ipar, kereskedelem, erdő- és mezőgazdaság) is jelentős részt kell(ene) vállalnia.

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Kezdőlap    Belföld    Aggasztó jelek: rohamosan változnak a magyar erdők

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