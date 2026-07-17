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Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
Nyitókép: Péter Magyar/Facebook

Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

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Hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára.

Módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára kiírt nyilvános pályázat jelentkezési határideje, az új határidő július 20-a (hétfő) 12 óra – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán péntek délután.

Lannert Judit azt kérte a pályázóktól, hogy jelentkezésük benyújtásakor már ezt a módosított határidőt vegyék figyelembe.

A miniszter július 4-én jelentette be Facebook-oldalán, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium korábbi vállalásának megfelelően nyílt pályázatot hirdetett a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira. A jelentkezők július 18-ig adhatják be pályázatukat, amelyeket a minisztérium az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírál el.

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Kezdőlap    Belföld    Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

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