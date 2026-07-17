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Az argentin Lionel Messi ünnepel gólja után a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Argentína - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van

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Ha az esélytelenebb nyer az amerikai labdarúgó-vb döntőjében, akkor az a vízilabda-aranycsapat egykori szövetségi kapitánya szerint a dél-amerikai gárda, Spanyolország pedig ugyanígy esélytelenebbként jutott túl Franciaországon az elődöntőben, így lehet várni a New York-i finálét.

Már csak a bronzmérkőzés és a döntő van hátra az amerikai labdarúgó-világbajnokság bő egy hónapos eseményfolyamából, másodikként Argentína jutott be a fináléba, hogy ott Spanyolországgal eldöntse, kié a trófea.

Pedig Anglia közel volt ahhoz, hogy 60 év után újra esélyt kapjon a vb megnyerésére, de hiába vezetett 1-0-ra a hajráig, Lionel Messi varázslatos gólpasszai után a lefújás előtt két gólt is rúgtak a dél-amerikaiak. Sokan Thomas Tuchelt kritizálják amiatt, hogy a hajrában az angolok kizárólag a védekezéssel foglalkoztak, meg sem próbáltak még egyszer betalálni.

Kemény Dénes, a vízilabda-aranycsapat volt szövetségi kapitánya az angolok német edzőjének taktikájáról elmondta, hogy

pusztán amiatt, mert védőket hozott be csereként, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna a gyors ellentámadások lehetőségéről,

inkább az argentinok szerepét elemezte a meccsek során, egyszerűen elkezdenek focizni, ahogy hátrányban vannak, és ezt már nem az első mérkőzésen mutatták be az Anglia elleni elődöntőben. Persze jobban jártunk volna nézőként, ha az angolok korán gólt szereznek, mert akkor ez a fordulat hamarabb beáll, és jobb a mérkőzés. Másrészről pedig az argentin támadások alatt folyamatosan üres volt az argentin térfél, így bármikor esélyük lehetett volna a nagyszerű angol csatároknak – mondta.

„Nagyon könnyű ez az utólagos okoskodás. Ő megerősítette a csapatot hátul, miután tényleg odaragasztották őket maximális futballtudásukkal az argentinok, de simán lehetett volna ezekkel a cserékkel, döntésekkel egy 2 vagy 3-0-s angol győzelem is. Nagyon sokat láttunk már ilyet az utóbbi időben, sőt a világbajnokságon is” – mutatott rá.

Az mindenképpen rendkívüli, hogy

93:7 volt a labdabirtoklás egy bő 20 perces időszakban a második félidő második felében;

az angol válogatottat mégsem kiesőjelölt játékosok, hanem gyakorlatilag a legjobbak közé tartozók alkotják, Harry Kane, Jude Bellingham világsztárok, de Kemény Dénes szerint könnyen előfordulhatott volna, hogy mivel kis területen zajlott a játék argentin fölényben, meddővé válhatott volna a mezőnyfölény, az argentin egyenlítő gól előtt is hajszállal kerülte el a labda a védőket, Tuchel elgondolásában szerinte igenis volt ráció, nem őt bántaná, hanem az argentinok edzőjét dicsérte, hogy gyakorlatilag 4 éve „vérátömlesztés nélkül” tűzben tudja tartani csapatát.

A döntőre vasárnap New Yorkban kerül sor, a címvédő Argentína ellenfele ezúttal Spanyolország lesz, amely egy nappal többet pihenhet. Ezzel kapcsolatban Kemény Dénes felhívta a figyelmet, nehéz esélyekről beszélni, hisz a spanyol-francia előtt is a legtöbben francia döntőbe jutást vártak. Most szerinte Spanyolország esélyesebb lehet, de a sorminta alapján épp ez lesz Argentína esélye.

A spanyoloknak pedig az, hogy összesen egy gólt kaptak eddig a vb-n, azt is Belgiumtól, miközben a helyzetkihasználása igen jó.

Kemény Dénes egyszersmind Argentínát egy olyan macskához hasonlította, amely mégis mindig a talpára esik, hét élete van, és legalább olyan jól játszik, mint négy éve, amikor világbajnok lett.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van

Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van
Ha az esélytelenebb nyer az amerikai labdarúgó-vb döntőjében, akkor az a vízilabda-aranycsapat egykori szövetségi kapitánya szerint a dél-amerikai gárda, Spanyolország pedig ugyanígy esélytelenebbként jutott túl Franciaországon az elődöntőben, így lehet várni a New York-i finálét.
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