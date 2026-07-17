Megtalálták az öt napja eltűnt kajakos testét a Balatonban

A Tények információi szerint megtalálták a holttestét annak a 34 éves tatai családapának, aki még vasárnap tűnt el a tóban egy hirtelen lecsapó vihar során – írja az Index. A férfit szerdán délután vették észre egy helikopterről, nem messze onnan, ahol korábban az üres kajakját is megtalálták.

A 34 éves mérnököt utoljára a balatonszepezdi strand egyik büféjénél látták őt utoljára élve. Alig egy órával később azonban egy heves balatoni vihar csapott le a térségre, amely után már csak a férfi üresen lebegő kajakját sodorta partra a víz.

A megfeszített keresés napokig zajlott, végül szerda délután jött a szomorú fordulat, amikor egy helikopter személyzete a vízen lebegve észlelte a testet. A férfit végül abból a körzetből emelték ki a vízből, ahol korábban az üresen sodródó csónakját is megtalálták – ezt a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata is megerősítette a lapnak.

A szakértők és a helyiek is próbálják megérteni, mi történhetett a tapasztalt kajakossal. Vannak, akik szerint a viharos szél és a hullámok a Balaton legmélyebb pontja, az úgynevezett Tihanyi-kút felé sodorhatták a férfit. Ádám Zoltán tihanyi vízimentő szerint ez a szakasz még alacsony vízállásnál is 10-11 méter mély, ráadásul itt a tó természetes áramlásai is erősebbek. A vihar által felkorbácsolt víz miatt hidegebb is lehetett a Balaton azon a napon, hiszen a mély víz keveredett a hullámok miatt a felszíni vízzel − ez is okozhat meglepetést, sokkot, ami még a sokat látott úszókat, hajósokat is pillanatok alatt magatehetetlenné teheti.

A lapnak az üggyel kapcsolatos megkeresésére a rendőrség a következő választ adta: „Elektronikus úton a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az addig eltűntként keresett férfi holttestét a légirendészet pilótái július 15-én, 17 óra körül találták meg a tavon. A tragédia körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint folytatott eljárásban vizsgálja.” Vagyis idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az ügyet balesetként kezelik.