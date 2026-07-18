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Nyitókép: Remedios/Getty Images

BalatonHelp: egy gombnyomással kérhetnek segítséget a strandolók

InfoRádió

Egy gombnyomással is segítséget kérhetnek a bajbajutottak a Balaton környéki vízimentőktől a BalatonHelp mobilalkalmazás segítségével – derül ki a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közleményéből. A Magyar Telekommal kötött megállapodás keretében a szolgáltató idén nyáron népszerűsíti az alkalmazást, és letöltésenként ötszáz forint adományt is küldd a vízimentőknek.

A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VMSZ) idén nyáron közös kezdeményezéssel hívja fel a figyelmet a biztonságos balatoni kikapcsolódás fontosságára.

A BalatonHelp mobilalkalmazással vészhelyzetben egyetlen gombnyomással segítséget kérhetünk akár a tó közepéről, akár a strandról, ráadásul az applikáció letöltésével a vízimentőket is támogatjuk. Július 17. és augusztus 16. között 15 alkalommal 9 balatoni strandon a Telekom munkatársai segítik az alkalmazás letöltését és beállítását, valamint Telekom Egészség aktivitással várják az érdeklődőket – olvasható a közleményben.

A BalatonHelp a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának ingyenesen letölthető alkalmazása, mellyel a Balaton vízén és a strandon tartózkodók is gyorsan kérhetnek szakszerű segítséget szükség esetén. Az éjjel-nappal igénybevehető alkalmazás a telefon helyadatait felhasználva továbbítja a bajbajutott pontos helyzetét a vízimentőknek, jelentősen felgyorsítva a segítségnyújtást – a Telekom gyors, stabil és megbízható hálózatára ebben a helyzetben is biztosan lehet számítani.

A Telekom biztonsagbanabalatonon.hu oldalán a BalatonHelp alkalmazás letöltése és beállítási útmutatója mellett egy rövid, játékos online kvíz is segíti a tudatos felkészülést a biztonságos nyaralásra. A valós balatoni helyzetekre épülő kérdéssor bemutatja, hogyan segíthet a BalatonHelp egy-egy váratlan vészhelyzetben.

A Telekom arra biztat minden Balatonra látogatót, hogy már a nyaralás kezdetén töltse le és állítsa be az alkalmazást. Ezzel nemcsak saját biztonságukról gondoskodhatnak egy esetleges vészhelyzetben, de segítik a vízimentőket is, hiszen a Telekom minden letöltés után 500 forintot adományoz a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának 3 millió forint adományösszegig.

Július 17. és augusztus 16. között 15 alkalommal 9 balatoni strandon a Telekom munkatársai segítik az alkalmazás letöltését és beállítását, valamint Telekom Egészség aktivitással várják az érdeklődőket.

További részletek itt.

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Kezdőlap    Belföld    BalatonHelp: egy gombnyomással kérhetnek segítséget a strandolók

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