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Argentin játékosok a Falkland-szigetek argentinok jelentésû felirattal ellátott transzparenst mutatnak, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjének Anglia-Argentína mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Büntetés is várhat az argentin szövetségre

Infostart / MTI

A válogatott játékosai a Falkland-szigetekre vonatkozó molinót lobogtattak győzelmük után, holott ugyanezért korábban már kapott bírságot a szövetség.

Fegyelmi eljárás vár az Argentin Labdarúgó Szövetségre, amiért a válogatott játékosai az angolok ellen szerdán megnyert világbajnoki elődöntő után a Falkland (Malvin)-szigetekre utaló molinót tartottak a magasba.

A nemzetközi szövetség (FIFA) közölte, hogy fegyelmi bizottsága elemzi jelentéseket, és ezt követően születik döntés arról, milyen lépésekre kerül sor az ügyben.

A szerdai összecsapáson a címvédő argentinok remek hajrával fordítottak, 2-1-re nyertek, majd a játékosok egy „Las Malvinas son Argentinas” (A Malvin-szigetek Argentínához tartoznak) feliratú molinóval ünnepeltek.

A Dél-Amerika déli partjainál, Argentína mellett fekvő Falkland (Malvin)-szigetek az Egyesült Királyság tengerentúli területe.

A szigetlakók 2013-ban elsöprő többséggel szavaztak amellett, hogy ez a státusz megmaradjon. 1982 áprilisában argentin erők szállták meg a szigeteket, de még ugyanazon év júniusában a britek visszafoglalták.

A FIFA korábban már megbírságolta az argentin szövetséget a csapat politikai tartalmú megnyilvánulásáért, amikor egy Szlovénia elleni barátságos mérkőzés után a játékosok ugyanilyen molinót mutattak fel.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Büntetés is várhat az argentin szövetségre

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