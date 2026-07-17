Fordulat Szakács István fideszes influenszer ügyében

A Fővárosi Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult bűnügyben a nyomozó hatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfival szemben.

A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt.

Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével meggyanúsította; a férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt - tették hozzá.

A főügyészség a nyomozás iratait megvizsgálta és megállapította, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsítás közlésére nem kerülhetett volna sor, mert a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn, ezért a bejelentett panasznak helyt adott, ezzel a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt – írták.

A bűncselekmény – nyomozás elrendeléséhez szükséges – úgynevezett egyszerű gyanúja ugyanakkor megállapítható volt, így a kutatás, lefoglalás és motozás elrendeléséhez szükséges feltételek fennálltak, emiatt a férfi lakóhelyén végrehajtott kényszerintézkedéseket elrendelő határozat elleni panaszt a főügyészség elutasította – áll a közleményben.