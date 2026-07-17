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Nyitókép: GettyImages/Tatiana Sviridova

Fordulat Szakács István fideszes influenszer ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influenszer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panasznak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította; a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult bűnügyben a nyomozó hatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfival szemben.

A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt.

Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével meggyanúsította; a férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt - tették hozzá.

A főügyészség a nyomozás iratait megvizsgálta és megállapította, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsítás közlésére nem kerülhetett volna sor, mert a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn, ezért a bejelentett panasznak helyt adott, ezzel a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt – írták.

A bűncselekmény – nyomozás elrendeléséhez szükséges – úgynevezett egyszerű gyanúja ugyanakkor megállapítható volt, így a kutatás, lefoglalás és motozás elrendeléséhez szükséges feltételek fennálltak, emiatt a férfi lakóhelyén végrehajtott kényszerintézkedéseket elrendelő határozat elleni panaszt a főügyészség elutasította – áll a közleményben.

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