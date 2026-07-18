Vajon tényleg „csodaszer” a 100-as oktánszámú benzin?

A benzinkúton egyszerűnek tűnik a választás: a 100-as benzin drágább, prémiumként árulják, tehát biztosan jobb is. Ez részben igaz, de nem minden autó számára jelent kézzelfogható előnyt. Egy átlagos, 95-ös benzinre tervezett motor nem feltétlenül lesz erősebb, tisztább vagy érezhetően takarékosabb attól, hogy magasabb oktánszámú üzemanyagot kap – írja a Vezess.

A szám (95, 98, 100) z adott üzemanyag oktánszámát jelöli. Mint írják, egyszerűen megfogalmazva ez azt jelenti, hogy az adott benzin mennyire ellenálló a benzin a motorban kialakuló rendellenes, túl korai égéssel, vagyis a kopogásos égéssel szemben. Vagyis a magasabb oktánszámú nagyobb terhelést és sűrítést képes elviselni anélkül, hogy szabálytalanul gyulladna meg.

Ennek a nagy teljesítményű és magas sűrítési arányú, vagy turbófeltöltős motoroknál van jelentősége – vagyis a 100-as szám nem azt jelzi, hogy a benzin több energiát hordoz vagy jobb teljesítményt csikar ki bármilyen motorból.

Tankolás előtt tehát azt érdemes megnézni, hogy az autó kezelési útmutatója vagy a tanksapkán lévő felirat milyen oktánszámú benzint ír elő. Ha ugyanis a gyártó 95-öset ajánl, akkor a szabványnak megfelelő 95-ös üzemanyaggal biztonságosan használható. Ilyen autónál normál közlekedés során a 100-as benzin sokszor alig vagy egyáltalán nem hoz mérhető előnyt – írja a szakportál.

Ha viszont a gyártó 98-as vagy annál magasabb oktánszámot ír elő, akkor a motor vezérlése bizonyos körülmények között alkalmazkodhat a jobb kopogásállóságú üzemanyaghoz, és kedvezőbb gyújtást, nagyobb töltőnyomást vagy egyenletesebb teljesítményleadást engedhet meg. Azaz egy erős turbómotor vagy sportmodell viszont képes lehet kihasználni a magasabb oktánszámot, amennyiben a motorvezérlést erre is felkészítették.

A korszerű motorok érzékelők segítségével figyelik az üzemanyag égését, és ha a benzin a motor igényeihez képest gyenge kopogásállóságú, a vezérlés visszaveheti a gyújtást és a teljesítményt, hogy megvédje a motort, azonban magasabb oktánszámú benzinnel visszatérhet a korábbi teljesítmény. Fontos azonban tudni, hogy

a 100-as benzin nem ad hirtelen plusz lóerőket egy 95-ösre optimalizált motornak, sokkal inkább lehetőséget ad arra, hogy az erre alkalmas motor kedvezőtlenebb körülmények között is kihozza magából azt, amire tervezték.

Hozzáteszik, előfordulhat kisebbfajta javulás, azonban nem akkora, hogy megérje emiatt felárat fizetni a 100-as benzinre. A magasabb oktánszámot kihasználó motor hatékonyabban működhet, különösen nagy terhelés mellett. Normál használat során azonban sok autónál csekély vagy semmilyen változás nem lesz. Például ha egy autó 100 kilométeren egy-két deciliterrel fogyaszt kevesebbet, de a prémiumbenzin literje több tíz forinttal drágább, a tankolás végén még mindig többet fizetünk.

Ráadásul a 100-as üzemanyagok gyakran eltérő adalékcsomagot is kapnak. A forgalmazók tisztító, korrózióvédő vagy lerakódásokat csökkentő összetevőkkel kínálják ezeket. Tudni kell azonban, hogy az adalékolás és a magas oktánszám két külön dolog. Létezik adalékolt prémium 95-ös benzin is, ezért önmagában a 100-as szám nem árulja el, milyen tisztítóanyagokat tartalmaz az üzemanyag.