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Lõrincz Tamás olimpiai bajnok, világbajnok és négyszeres Európa-bajnok birkózó a budapesti birkózó Európa-bajnokság sajtótájékoztatóján a Testnevelési Egyetemen 2022. február 21-én. Negyven országból több mint 1500 akkreditált vendég, sportoló, edzõ, sportvezetõ érkezik a március 26-án kezdõdõ Eb-re, amelynek eredményesen szereplõ hazai indulói komoly jutalmat kapnak a magyar szövetségtõl (MBSZ).
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Németh Szilárd után olimpiai legenda került az MBSZ élére

Infostart / MTI

Lőrincz Tamást választották meg pénteken a Magyar Birkózó Szövetségének (MBSZ) elnökévé.

Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnoki aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz. A tagok egyhangúlag adták meg a bizalmat Lőrincznek, akinek a mandátuma öt évre szól. A 89 tagszervezetből 63 jelent meg.

A 39 éves sportvezető sportolói karrierjét a tokiói játékokon a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában szerzett aranyéremmel zárta, az elmúlt években pedig a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója volt.

Lőrincz Tamás az MBSZ-t 2015 óta irányító Németh Szilárdot váltja, aki május 29-én mondott le és az elnöki feladatokat június 30-ig látta el.

Németh Szilárdot a közgyűlésen a szövetség tiszteletbeli elnökének választották.

Alapszabálymódosításról is döntöttek a tagszervezetek, mivel Lőrincz Tamás már a jelölőlistára való felvétele után jelezte, hogy főállásban szeretné betölteni az elnöki pozíciót, az alapszabály viszont eddig társadalmi munkában szabályozta az elnöki szerepvállalást.

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