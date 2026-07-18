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Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A Fidesz-KDNP ennyi pénzt fordított a 2026-os választásra

Infostart / MTI

A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közel 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os országgyűlési választásra. Az ezzel kapcsolatos módosított elszámolás a pénteken közzétett Hivatalos Értesítőben jelent meg.

A két korábbi kormánypárt a június 5-én megjelent Hivatalos Értesítőben már közzétette választással kapcsolatos pénzügyi adatait, miszerint az országgyűlési választásra 1 511 935 726 forintot fordítottak, ebből az állami költségvetési támogatás 1 029 467 875 forint volt, a választási célra kapott választási adományok 482 467 851 forintot tettek ki.

A most közzétett, módosított beszámoló alapján a Fidesz-KDNP némileg többet, 1 695 614 680 forintot fordított az országgyűlési képviselő-választásra.

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által a 2026. évi országgyűlési képviselő-választásra fordított pénzeszközök forrása és felhasználása című módosított dokumentumban nem változott a két párt által kapott állami támogatás összege, az 1 029 467 875 forint volt.

Az először leadott elszámoláshoz képest azonban 666 146 805 forintra növekedett a választási célra kapott adományok összege.

A Fidesz-KDNP az állami támogatásból anyagjellegű ráfordításra 1 020 568 286 forintot, személyi jellegű ráfordításra 8 899 589 forintot költött. Az előző beszámolóban a teljes állami támogatást az anyagjellegű ráfordításoknál könyvelték el.

A pártok a több mint 666 millió forintos adományból anyagjellegű ráfordításra 652 603 170 forintot, személyi jellegű ráfordításra 13 543 635 forintot fordított. Az előző beszámolóhoz képest az anyagjellegű ráfordítások összege nőtt, a személyi jellegűeké csökkent.

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