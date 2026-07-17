Új vezető irányítja a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat

Az intézmény pénteki közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés: nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg – áll a közleményben.

Hermányi Zsolt orvosi pályáját 1995-ben a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján kezdte, ahol több mint tizenkét éven át dolgozott egyetemi tanársegédként. 2007-ben csatlakozott a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházhoz, ahol a III. belgyógyászati osztály részlegvezető főorvosa, majd 2012-13-ban a kórház orvosigazgatója, 2016-2022 között a III. belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa, ezt követően pedig kórház központi rendelőintézetének vezető főorvosa volt.

Szakmai munkáját a betegellátás mellett oktatói, kutatói és tudományos tevékenység is meghatározza, négy szakvizsgával és PhD minősítéssel rendelkezik.