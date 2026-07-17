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Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Új vezető irányítja a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat

Infostart / MTI

Hermányi Zsolt lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója, a posztot július 15-étől tölti be a belgyógyász szakorvos.

Az intézmény pénteki közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés: nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg – áll a közleményben.

Hermányi Zsolt orvosi pályáját 1995-ben a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján kezdte, ahol több mint tizenkét éven át dolgozott egyetemi tanársegédként. 2007-ben csatlakozott a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházhoz, ahol a III. belgyógyászati osztály részlegvezető főorvosa, majd 2012-13-ban a kórház orvosigazgatója, 2016-2022 között a III. belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa, ezt követően pedig kórház központi rendelőintézetének vezető főorvosa volt.

Szakmai munkáját a betegellátás mellett oktatói, kutatói és tudományos tevékenység is meghatározza, négy szakvizsgával és PhD minősítéssel rendelkezik.

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