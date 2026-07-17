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Az Alkotmánybíróság épülete az I. kerületi Donáti utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Infostart / MTI

Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz négy ügyben – közölte Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő, volt igazságügyi miniszter.

A volt igazságügyi miniszter azt írta: kezdeményezik a „Magyarország szuverenitását feladó, cinikusan az +uniós forrásokra+ hivatkozva" elfogadott törvény, valamint az alaptörvény tizenhatodik módosítása, a vizsgálóbizottságok működését és kényszerjogköreit átalakító törvény, a közmédia átalakításáról szóló törvény és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény alkotmányossági vizsgálatát”.

Közölte: a több mint százoldalas beadványban részletesen bemutatják, hogy az érintett rendelkezések, illetve egyes esetekben a jogszabályok elfogadásának módja miért sérti az alaptörvényt, és hogyan veszélyezteti a magyar emberek jogait és érdekeit.

Tuzson Bence hozzátette: bíznak abban, hogy az Alkotmánybíróság betölti alkotmányos szerepét, kizárólag az alaptörvény alapján dönt, és a beadványok elbírálása során „nem enged Magyar Péter politikai nyomásgyakorlásának”.

A fideszes politikus bejegyzésében azzal vádolta Magyar Péter miniszterelnököt, hogy „saját hatalmi önkényének kiépítésén” dolgozik, ennek érdekében „erőszakos, a jogállami elveket súlyosan sértő intézkedéseket hoz”, és kísérletet tesz Magyarország alkotmányos berendezkedésének „szétverésére”.

Közölte: a Fidesz továbbra is minden rendelkezésére álló alkotmányos eszközzel fellép az „önkény ellen, Magyarországért és a magyar emberekért".

Az Országgyűlés kormánypárti többsége júniusban fogadta el a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosítását, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló jogszabályt, az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, valamint az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényt és az alaptörvény tizenhatodik módosítását.

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Kezdőlap    Belföld    Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

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