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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Vinkó József, Palócz Éva, Vasas Gábor, Gaál Áron, Bóna Szabolcs és Gyulay Zsolt.

Szombat

11.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

16.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő

18.00 Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója

23.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója

Vasárnap

5.00 Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője

8.00 Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

13.00 Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

14.00 Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

16.00 Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke

18.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

23.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

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