Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Újabb 200 milliárd forintos csontváz esett ki a szekrényből, a hírek szerint az előző kormányzat háromszoros áron szerződoött az M6-os és M8-as autópályák üzemeltetésére 35 évre. A nap során az is kiderült, hogy 2010 és 2025 közt majdnem 19 ezer titkos megfigyelést engedélyeztek az Orbán-kormányok, valamint hogy október végén újraegyesülhet az Akadémiától 2019-ben elszakított kutatóhálózat az MTA égisze alatt. Szintén októberben kezdődik a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.