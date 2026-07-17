Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
16.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő
18.00 Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója
23.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Vasárnap
5.00 Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
8.00 Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
13.00 Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
14.00 Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
16.00 Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
18.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
23.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója