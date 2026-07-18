Ösztönözné a pénzügyminiszter a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén

Kármán András szerint egészségesebb szerkezetű növekedést eredményezne, ha a belföldi megtakarítások minél nagyobb arányban találnák meg az utat a tőkepiacra. A BÉT teljesítménye a bizalom alapja lehet, hiszen a tőzsdeindex sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első féléves emelkedése alapján a világ legjobbai közé tartozik. Sikerei azt jelzik, hogy működik a piac és a verseny belföldön, a befektetők bíznak Magyarországban.

A kormány ehhez kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá – hangsúlyozta.

A tárcavezető szerint a tőzsdére a vállalatoknak is lehetőségként kell tekinteniük, mert a részvénypiaci jelenlét a tőkén túl hitelességet és nemzetközi láthatóságot biztosít, így a természetes növekedési pálya része lehet. Aki magasabb hozamot keres, annak a részvények, kötvények, befektetési alapok megismerése érdekében érdemes a tőzsde felé fordulnia. Kármán András bízik benne, hogy a BÉT új csúcsai újabb rekordok felé vezető állomások lesznek, a befektetést és a tőkét keresők pedig egyre nagyobb mértékben találnak egymásra a részvénypiacon.

Tóth Tibor vezérigazgató szerint a BÉT növekedési adatai léptékváltást vetítenek előre, ami – tette hozzá – azért is biztató, mert erős tőzsde nélkül nincs erős gazdaság és gyors növekedés. Mégis van még teendő ezen a téren, hiszen Magyarországon ma 26 ezer milliárd forint lakossági megtakarítás áll kamatmentesen bankszámlákon vagy készpénzben.

Ezek aktivizálása azért fontos, mert a finanszírozás a jövő egyik legfontosabb kérdése lesz Magyarországon. A központi költségvetés a leggazdagabb államokban sem elég mindenre, a következő években tehát minél több lakossági tőkét kell a tőkepiacokra vonzani – tette hozzá.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke szintén úgy vélte, hogy a tőzsdében rejlő lehetőségek Magyarországon még mindig nincsenek teljesen kihasználva. Varga Mihály kiemelte az innovációs célú befektetéseket, amelyek a kockázataik miatt sokszor nem jutnak megfelelő banki finanszírozáshoz, a tőzsdei lehetőségek viszont ilyen esetben is jelenthetnek megoldást. Mióta a jegybank a BÉT fő tulajdonosa, jelentősen emelkedett a vállalati jelenlét, jelenleg több mint 150 papírt vásárolhatnak a befektetők, a lakossági részvétel azonban még mindig elmarad a kívánatostól – mondta.

Varga Mihály ebben azért is komoly lehetőséget lát, mert a háztartások pénzügyi vagyona Magyarországon eléri a 124 ezer milliárd forintot. Az elmúlt 10 év során a BÉT-en az átlagos hozamszint 18 százalék körül alakult, ehhez fogható befektetési lehetőség kevés akad másutt – hangsúlyozta.