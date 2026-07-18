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Jens Spahn, a kormányzõ Kereszténydemokrata Unió (CDU) parlamenti csoportjának vezetõje a csoport ülése elõtti sajtóértekezleten a parlament berlini épületében 2026. március 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Lemondott a német frakcióvezető, béranya szülte férjével közös gyermekét

Infostart / MTI

Lemondott tisztségéről szombaton Jens Spahn, Friedrich Merz német kancellár Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) és bajor testvérpártjának, a Keresztényszociális Uniónak (CSU) a parlamenti frakcióvezetője, miután béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban.

A 46 éves Spahn heves bírálatok kereszttüzébe került, miután fény derült arra, hogy férjével béranya segítségével váltak szülővé. Németországban a béranyaság tiltott, ugyanakkor nem jogellenes olyan gyermek felnevelése, aki külföldön béranya közreműködésével született.

„Az elmúlt napokban rá kellett döbbennem, hogy személyes boldogságom, a családalapítás a férjemmel és az apává válás összeegyeztethetetlen a politikai tisztségemmel” – írta Spahn lemondólevelében.

Spahn és férje, Daniel Funke szerdán jelentették be, hogy szülőkké váltak, miután egy egyesült államokbeli béranya fiút szült nekik.

A döntés Németországban komoly bírálatokat váltott ki, mivel a CDU ellenzi a gyakorlat legalizálását, és februári pártkongresszusán megszavazta a németországi béranyaság tilalmának fenntartását. Ezt az álláspontot korábban maga Spahn is képviselte egészségügyi miniszterként.

Miután pénteken a párton belül többen is lemondásra szólították fel, szombaton a dpa forrásai szerint az is kiderült, hogy maga Friedrich Merz követelte Spahn távozását.

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