A volánnál omlott össze egy 40 körüli férfi keringése

Vezetés közben omlott össze egy 40 év körüli férfi keringése Budapesten, autójában több ismserősével együtt ült – írja a 24.hu. A mentőkre hivatkozó információk szerint az eset múlt héten történt, a rosszul lett férfi egy parkoló autóba hajtott.

Amint az autó megállt, az utasok kiszálltak és kimentették a sofőrt, hívták is a 112-t. A mentésirányító utasításait követve megvizsgálták a beteget az utastársak, és azt tapasztalták, hogy már nem lélegzik, ezért újraélesztésbe kezdtek, az eseményekbe szabadnapos eü-dolgozók is becsatlakoztak.

A perceken belül kiért rohamkocsi és esetkocsi munkatársai átvették az újraélesztést, amely végül sikeresnek bizonyult.

A beteg keringése visszatért, stabil állapotban szállíthatták kórházba.