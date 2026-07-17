Olyan agresszívan váltott sávot az autópályán, hogy a betonelemeknek nyomta a másikat – videó

Két újabb tanulságos közlekedési esetet rögzítettek fedélzeti kamerák. Az első felvételen egy agresszív sávváltás vezet balesethez, amely után a vétkes sofőr meg sem állt, a másodikon pedig feltehetően egy elalvó autós sodródik le az útról – írja a BpiAutósok közösségi oldal.

A két közzétett felvétel közül az első július 10-én készült az M3-as autópálya és az M0-s csomópontjánál, Miskolc irányába. A videót maga a balesetet elszenvedő autós küldte be, hangsúlyozva, hogy akár egy pillanat alatt megtörténhet a baleset.

Mint írta: a terepjárós a gyorsítósávból agresszívan, nagy sebességgel, a záróvonalon keresztül vágott be, amivel balesetet okozott, majd egyszerűen elhajtott. Mivel cserbenhagyás történt, a dologból rendőrségi ügy lett. A vétlen sofőr könnyebb sérülésekkel és agyrázkódással megúszta az ütközést.

A második felvétel az M0-son készült, Vác felől Budapest irányába haladva. A beküldő szerint a baleset oka feltehetően az lehetett, hogy a sofőr elaludt vezetés közben, ezért kisodródott, és a szalagkorlátnak ütközött. A videót készítő olvasó rögtön megállt megnézni, hogy történt-e sérülés, de szerencsére az anyagi káron kívül más baj nem keletkezett.