Újfajta kihívás a Balatonnál

Érdekes helyzetben találja magát idén is a Balaton: a felkapott helyeken magas árak vannak, minden drága, ehhez kell találni olyan munkaerőt, amely képes működtetni a szolgáltatási szektort. Ezeknek az embereknek viszont lakniuk kell valahol, és ha nem a közelben – magas áron –, akkor pedig közlekedni kell tudni. Ez a vállalkozók legnagyobb problémája most, az idény előtt – vázolta az InfoRádiónak nyilatkozva Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke.

Ebben a helyzetben már előre látszik, hogy munkaerőhiány lesz, főleg a képzett munkaerő nem látszik.

„Nagyon átalakult a munkaerőpiac is, ma sokkal keményebb követelésekkel állnak elő a dolgozók a munkáltatókkal szemben, és sokkal keményebb feltételeket szabnak meg ahhoz, hogy munkát végezzenek” – szögezte le.

A III. Turisztikai Meetup apropóján téma még a szakképzés kérdése, gyakorlati tudást kellene elsajátítani a potenciális munkavállalóknak, méghozzá gyorsan. Ez szerinte nagyon nehéz problémakör.

„Teljesen megváltozott a dolgozói magatartás, viselkedés, ma egy munkáltatónak sokkal óvatosabban, figyelmesebben kell bánni egy munkavállalóval, olyan feltételeket kell biztosítani, amitől biztonságban és jól érzi magát.

Van egy verseny a munkaadók között is, hogy kinél jobbak ezek a helyzetek”

– mutatott rá.

Hogy milyen munka várja most leginkább a vállalkozó kedvűeket?

Szobalány, takarító,

felszolgáló, pincér,

szakács,

egyéb munkakörök.

Szerinte ha valaki úgy tervezi, hogy év elején megszerzi a megfelelő munkaerőt, egész biztos, hogy év végéig ez változni fog, hiszen

nagyon gyorsan mozognak a munkahelyek között a mai munkavállalók.

„Nem nagyon szeretnek egy helyen sokáig lenni, a legkisebb olyan dolgot is elvándorlással, elmenéssel »jutalmazzák«, ami nem tetszik. Ez persze nem biztos, hogy baj, viszont tény, amihez alkalmazkodni kell” – mondta még Böröcz István.

Továbbá be kell osztani az időket; a szolgáltatási szektoroknál nincs lejárt munkaidő, rugalmasabban kell kezelni a helyzeteket. Aki ebben sikeresebb, több embert tud bevonni, vállalja ezt a többletköltséget, úrrá tud lenni a problémán.

A szezon egészére nézve Böröcz István optimista, minden elsősorban időjárás- és programfüggő lesz.

„Megváltoztak egyébként a szokások. A »csütörtökön jövök, és vasárnap este elmegyek« megváltozott. Sokkal impulzívabb a magatartásuk ma a hozzánk érkezőknek is. Ez egy fiatalos lendület, amely átragad bármilyen korosztályra. Szombat reggel fölébred valaki, eldönti, hogy hova megy, és legfeljebb egy éjszakát fog maradni a környéken. Van olyan is, aki egy napra megy, és három programot is be tud sűríteni” – árulta el a trendről.