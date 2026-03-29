Újfajta kihívás a Balatonnál

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Továbbra is a munkaerő jelenti a legnagyobb kihívást a balatoni turizmusban, ez volt egyik fő téma a III. Turisztikai Meetup eseményén, az Edutus Egyetem és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület szervezésében. Az egyesület elnöke, Böröcz István szerint a munkaerő megszerzése és megtartása ma egészen más hozzáállást követel meg a munkáltatóktól.

Érdekes helyzetben találja magát idén is a Balaton: a felkapott helyeken magas árak vannak, minden drága, ehhez kell találni olyan munkaerőt, amely képes működtetni a szolgáltatási szektort. Ezeknek az embereknek viszont lakniuk kell valahol, és ha nem a közelben – magas áron –, akkor pedig közlekedni kell tudni. Ez a vállalkozók legnagyobb problémája most, az idény előtt – vázolta az InfoRádiónak nyilatkozva Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke.

Ebben a helyzetben már előre látszik, hogy munkaerőhiány lesz, főleg a képzett munkaerő nem látszik.

„Nagyon átalakult a munkaerőpiac is, ma sokkal keményebb követelésekkel állnak elő a dolgozók a munkáltatókkal szemben, és sokkal keményebb feltételeket szabnak meg ahhoz, hogy munkát végezzenek” – szögezte le.

A III. Turisztikai Meetup apropóján téma még a szakképzés kérdése, gyakorlati tudást kellene elsajátítani a potenciális munkavállalóknak, méghozzá gyorsan. Ez szerinte nagyon nehéz problémakör.

„Teljesen megváltozott a dolgozói magatartás, viselkedés, ma egy munkáltatónak sokkal óvatosabban, figyelmesebben kell bánni egy munkavállalóval, olyan feltételeket kell biztosítani, amitől biztonságban és jól érzi magát.

Van egy verseny a munkaadók között is, hogy kinél jobbak ezek a helyzetek”

– mutatott rá.

Hogy milyen munka várja most leginkább a vállalkozó kedvűeket?

  • Szobalány, takarító,
  • felszolgáló, pincér,
  • szakács,
  • egyéb munkakörök.

Szerinte ha valaki úgy tervezi, hogy év elején megszerzi a megfelelő munkaerőt, egész biztos, hogy év végéig ez változni fog, hiszen

nagyon gyorsan mozognak a munkahelyek között a mai munkavállalók.

„Nem nagyon szeretnek egy helyen sokáig lenni, a legkisebb olyan dolgot is elvándorlással, elmenéssel »jutalmazzák«, ami nem tetszik. Ez persze nem biztos, hogy baj, viszont tény, amihez alkalmazkodni kell” – mondta még Böröcz István.

Továbbá be kell osztani az időket; a szolgáltatási szektoroknál nincs lejárt munkaidő, rugalmasabban kell kezelni a helyzeteket. Aki ebben sikeresebb, több embert tud bevonni, vállalja ezt a többletköltséget, úrrá tud lenni a problémán.

A szezon egészére nézve Böröcz István optimista, minden elsősorban időjárás- és programfüggő lesz.

„Megváltoztak egyébként a szokások. A »csütörtökön jövök, és vasárnap este elmegyek« megváltozott. Sokkal impulzívabb a magatartásuk ma a hozzánk érkezőknek is. Ez egy fiatalos lendület, amely átragad bármilyen korosztályra. Szombat reggel fölébred valaki, eldönti, hogy hova megy, és legfeljebb egy éjszakát fog maradni a környéken. Van olyan is, aki egy napra megy, és három programot is be tud sűríteni” – árulta el a trendről.

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

Új terepjárókat állított hadrendbe a Magyar Honvédség

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Ez a hazai útfejlesztések fő kérdése

Ez a hazai útfejlesztések fő kérdése

Jelentős úthálózat-fejlesztések előtt áll Magyarország, azonban, ha ezek nem kellő körültekintéssel valósulnak meg, néhány éven belül toldozgatásra fognak szorulni, és még csak nem is az aszfalt szintjén. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése ma már nem pusztán mérnöki vagy beruházási kérdés: szektorokon átívelő gondolkodást, közös víziót, valamint az energiarendszerrel való szoros integrációt igényel. Ha az e-mobilitás villamos hálózati feltételei nem jelennek meg már a tervezési fázisban, akkor egy évtizeden belül komoly nehézségekbe ütközhetünk. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, most kell kialakítani a rugalmas és jövőálló villamos hálózat alapjait.

Nagyon fogadkoznak az amerikaiak a hazai vébé előtt: vajon most kijön nekik a lépés?

Nagyon fogadkoznak az amerikaiak a hazai vébé előtt: vajon most kijön nekik a lépés?

Pochettino edzői karrierje legnagyobb tettére készül a házigazda amerikai válogatottal a világbajnokságon - most arról beszélt újságírók előtt, hogyan motiválja a játékosait.

