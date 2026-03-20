INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.23
usd:
340.82
bux:
122637.29
2026. március 20. péntek Klaudia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Javier Milei argentin elnök beszédet mond a Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC) a Maryland állambeli National Harborban 2024. február 24-én. A konferenciát évenként megrendezi az Amerikai Konzervatív Unió befolyásos republikánus, konzervatív politikusok és értelmiségiek részvételével.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Szánthó Miklós: Minden idők egyik legütősebb CPAC rendezvénye jön

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Szombaton kezdődik a CPAC Hungary 2026, amelyre meghatározó politikusok érkeznek. Javier Milei a sztárvendég, Andrej Babis a levegőben fordult vissza egy terrortámadás-gyanú miatt.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója ismertette a hétvégi CPAC Hungary programját. Az InfoRádiónak nyilatkozva közölte: minden idők egyik legütősebb CPAC Hungaryje következik.

A szombaton kezdődő eseményt Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, és olyan meghatározó politikusok érkeznek, mint Geert Wilders, a holland jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetője és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő.

Az egyik kiemelt előadó lett volna Andrej Babis cseh miniszterelnök, aki azonban egy fegyvergyártó cég létesítményei elleni támadás miatt – amit a helyi hatóságok terrortámadásként kezelnek – lemondani kényszerült a részvételét. Az Index úgy tudja, már repülőn tartott Budapestre, amikor a hír érkezett, ezért visszafordult.

Itt lesz viszont többek között a grúz miniszterelnök, Irakli Kobakhidze, a rendezvény sztárvendége pedig a béketanácsban is résztvevő Javier Milei argentin elnök lesz. Jön Alice Weidel, a német Alternatíva Németországnak (AfD) párt elnöke,

Az MTK sportcsarnokban megtartott rendezvény fő üzenete, hogy Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek fogják meghatározni, hanem hogy a jobboldali, patrióta, konzervatív, szuverenista, a józan észt képviselő erőknek győzniük kell. Ezért az a szlogen, hogy „Fel, győzelemre!”.

Szánthó Miklós szerint nem feledhető az, hogy választások jönnek Magyarországon. „Azt látjuk, hogy a Brüsszel-Kijev tengely a hazai ápoltjaikkal együtt egész pályás letámadást indított zsarolással, fenyegetéssel Magyarország, a magyar jobboldal ellen, és azt akarják elhitetni, hogy a magyar jobboldal a kisebbség. A CPAC Hungary nemcsak azt fogja megmutatni, hogy a jobboldal itthon is a többség, hanem azt is, hogy a magyar jobboldal világszinten is a migrációellenes, család és békepárti többségnek a része” – közölte, példaként említve az argentin elnök részvételét.

„Egy köztársasági elnök, hét pártelnök, az összes nagy jobboldali európai pártcsaládnak a vezetője, két miniszter, frakcióvezető, amerikai képviselők, influenszerek, összesen 667 külföldi vendég, 51 országból 45 előadó, 182 újságíró, 32 partnerszervezet lesz jelen a CPAC Hungaryn, tehát ennyit a magyar jobboldalnak az elszigeteltségéről” – fogalmazott Szánthó Miklós.

A CPAC az Egyesült Államokból indult, 5. alkalommal tartanak most CPAC-rendezvényt Budapesten.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szánthó Miklós: Minden idők egyik legütősebb CPAC rendezvénye jön

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus" – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Romlik a helyzet, nagyot ütöttek a forinton

Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. 395 közelébe ütötték a forintot rövid időn belül. A dollárral szemben már 341 a forint árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
15 éves zseni oktatta a veterán sakkozókat: ő lesz az új Carlsen?

A több mint 200 résztvevős, 11 fordulós versenyen 9,5/11-es eredménnyel diadalmaskodott a fiatal sakkzseni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls Nato allies 'cowards', saying it would be 'easy' for them to help open Strait of Hormuz

The Strait of Hormuz is effectively closed, with Iran having targeted oil tankers in the area since the war began.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 20. 15:54
Műanyag lehet ebben a sóban, semmiképp se használja!
2026. március 20. 15:43
×
×