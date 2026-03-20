Szánthó Miklós: Minden idők egyik legütősebb CPAC rendezvénye jön

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója ismertette a hétvégi CPAC Hungary programját. Az InfoRádiónak nyilatkozva közölte: minden idők egyik legütősebb CPAC Hungaryje következik.

A szombaton kezdődő eseményt Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, és olyan meghatározó politikusok érkeznek, mint Geert Wilders, a holland jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetője és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő.

Az egyik kiemelt előadó lett volna Andrej Babis cseh miniszterelnök, aki azonban egy fegyvergyártó cég létesítményei elleni támadás miatt – amit a helyi hatóságok terrortámadásként kezelnek – lemondani kényszerült a részvételét. Az Index úgy tudja, már repülőn tartott Budapestre, amikor a hír érkezett, ezért visszafordult.

Itt lesz viszont többek között a grúz miniszterelnök, Irakli Kobakhidze, a rendezvény sztárvendége pedig a béketanácsban is résztvevő Javier Milei argentin elnök lesz. Jön Alice Weidel, a német Alternatíva Németországnak (AfD) párt elnöke,

Az MTK sportcsarnokban megtartott rendezvény fő üzenete, hogy Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek fogják meghatározni, hanem hogy a jobboldali, patrióta, konzervatív, szuverenista, a józan észt képviselő erőknek győzniük kell. Ezért az a szlogen, hogy „Fel, győzelemre!”.

Szánthó Miklós szerint nem feledhető az, hogy választások jönnek Magyarországon. „Azt látjuk, hogy a Brüsszel-Kijev tengely a hazai ápoltjaikkal együtt egész pályás letámadást indított zsarolással, fenyegetéssel Magyarország, a magyar jobboldal ellen, és azt akarják elhitetni, hogy a magyar jobboldal a kisebbség. A CPAC Hungary nemcsak azt fogja megmutatni, hogy a jobboldal itthon is a többség, hanem azt is, hogy a magyar jobboldal világszinten is a migrációellenes, család és békepárti többségnek a része” – közölte, példaként említve az argentin elnök részvételét.

„Egy köztársasági elnök, hét pártelnök, az összes nagy jobboldali európai pártcsaládnak a vezetője, két miniszter, frakcióvezető, amerikai képviselők, influenszerek, összesen 667 külföldi vendég, 51 országból 45 előadó, 182 újságíró, 32 partnerszervezet lesz jelen a CPAC Hungaryn, tehát ennyit a magyar jobboldalnak az elszigeteltségéről” – fogalmazott Szánthó Miklós.

A CPAC az Egyesült Államokból indult, 5. alkalommal tartanak most CPAC-rendezvényt Budapesten.