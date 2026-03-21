2026. március 21. szombat Benedek
Orbán Viktor a CPAC Hungary 2025-ös rendezvényén
Nyitókép: CPAC Hungary

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: a legnagyobb átrendeződés zajlik az elmúlt száz évben

ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartja. Cikkünk frissül!

Megkezdődött Budapesten, az MTK sportcsarnokban a CPAC Hungary 2026. A szervező Alapjogokért központ leírása szerint a CPAC (Conservative Political Action Conference) „az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát, a globális dzsembori, ami antiglobalista”. Javier Milei argentin elnök a sztárvendég, Andrej Babiš cseh kormányfő már úton volt pénteken, de a levegőben fordult vissza egy terrortámadás miatt.

Az egész napos szombati rendezvény fő üzenete, hogy „Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek fogják meghatározni, hanem hogy a jobboldali, patrióta, konzervatív, szuverenista, a józan észt képviselő erőknek győzniük kell”. Ezért az a szlogen, hogy „Fel, győzelemre!”.

A teljes programot ezen a linken tudja megnézni, az élő közvetítést pedig az Alapjogokért Központ, a Patrióta és a Mandiner YouTube-oldalán követheti.

Rövid felvezetést tartott Szánthó Miklós (a CPAC Hungary főszervezője, az Alapjogokért Központ főigazgatója), Matt Schlapp (a CPAC Foundation elnöke) és Irakli Kobakhidze (Georgia miniszterelnöke). Ezután Andrej Babiš cseh kormányfő videóüzenete következett,amelyben felhívta rá a figyelmet: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll ezekben a bizonytalan, háborús időkben, és a biztos kezet, Orbán Viktor kell választania.

Majd Donald Trump videóüzenete következett. Az amerikai elnök sok sikert kívánt a magyar választásokon Orbán Viktornak, akit „fantaszikus embernek” és „erős vezetőnek” nevezett, és azt mondta: reméli, hogy nyer, és „nagyon nyer”, hiszen jól vezeti Magyarországot a háborús időkben, megvédi az országa határait a migrációtól és őrzi az országa értékeit.

Ezután Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdte meg nyitóbeszédét.

Emlékszem, egy évvel ezelőtt közösen ünnepeltük Donald Trump győzelmét, hatalmas siker volt ez a világ patrióta erőinek. Azóta jobb hely lett a nyugati világ, visszaszorult a gender és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, újra lehet vállalni, hogy az apa férfi, az anya nő, és a család a civilizációnk alapja – mondta.

A fagyos demokrata évek után a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora következett be

– folytatta, példákat sorolva a vízummentességtől a beruházásokig. Dél-Amerika is jobboldali fordulat kellős közepén van, üdvözöljük Javier Milei elnök urat is Argentínából, aki felszámolja a baloldali ámokfutást, és megmutatta, hogy a józan ész a siker útja, nem a genderőrület és a zöld ámokfutás, az embereket hagyni kell békén, és akkor minden halad – mondta.

Itt Európában is erősödtünk, újra Babiš elnök úr és a józan ész kormányoz Csehországban, és nem a szivárványkoalíció. Szlovákiában a barátaink kormányoznak, és várjuk vissza Lengyelországot is a józan ész körébe.

A visegrádi négyekből három és fél már megvan

– mondta a PiS lengyel időközi választásokon aratott győzelmére utalva.

És Németországban is mozog a föld a cenzúra, fenyegetések, titkosszolgálati aknamunka ellenére, köszöntöm Alice Weidelt, Európa legbátrabb vezetőjét – tette hozzá.

A brüsszeli EU-csúcsról Orbán Viktor elmondta: „ott több vezető szájából is elhangzott, hogy ha beindul az újabb migrációs hullám, azonnal lezárják országuk határait.”

Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése – mondta a budapesti CPAC rendezvényről. Néhány év múlva egész Európa és a világ patrióta színekben fog tündökölni.

Az egész világ átrendeződik, ez a legnagyobb átrendeződés az elmúlt száz évben.

Ennek a centruma az Egyesült Államok, európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország – mondta.

Európa lelkéért harcolunk, és a harc sok színtéren zajlik: akadémiákon, egyetemeken, parlamentekben, az utcán. Mi hiszünk és bízunk a saját népünkben, mi a saját nemzetünk ügyét visszük előre – mondta.

orbán viktor

alapjogokért központ

geert wilders

mateusz morawiecki

cpac

javier milei

alice weidel

Orbán Viktor megkezdte beszédét a CPAC budapesti rendezvényén

Orbán Viktor megkezdte beszédét a CPAC budapesti rendezvényén
Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartja. Cikkünk frissül!
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről

Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről

Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

Meanwhile, US media are reporting that Iran fired two ballistic missiles at Diego Garcia but neither hit the joint US-UK base.

