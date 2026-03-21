Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: a legnagyobb átrendeződés zajlik az elmúlt száz évben

Megkezdődött Budapesten, az MTK sportcsarnokban a CPAC Hungary 2026. A szervező Alapjogokért központ leírása szerint a CPAC (Conservative Political Action Conference) „az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát, a globális dzsembori, ami antiglobalista”. Javier Milei argentin elnök a sztárvendég, Andrej Babiš cseh kormányfő már úton volt pénteken, de a levegőben fordult vissza egy terrortámadás miatt.

Az egész napos szombati rendezvény fő üzenete, hogy „Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek fogják meghatározni, hanem hogy a jobboldali, patrióta, konzervatív, szuverenista, a józan észt képviselő erőknek győzniük kell”. Ezért az a szlogen, hogy „Fel, győzelemre!”.

Rövid felvezetést tartott Szánthó Miklós (a CPAC Hungary főszervezője, az Alapjogokért Központ főigazgatója), Matt Schlapp (a CPAC Foundation elnöke) és Irakli Kobakhidze (Georgia miniszterelnöke). Ezután Andrej Babiš cseh kormányfő videóüzenete következett,amelyben felhívta rá a figyelmet: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll ezekben a bizonytalan, háborús időkben, és a biztos kezet, Orbán Viktor kell választania.

Majd Donald Trump videóüzenete következett. Az amerikai elnök sok sikert kívánt a magyar választásokon Orbán Viktornak, akit „fantaszikus embernek” és „erős vezetőnek” nevezett, és azt mondta: reméli, hogy nyer, és „nagyon nyer”, hiszen jól vezeti Magyarországot a háborús időkben, megvédi az országa határait a migrációtól és őrzi az országa értékeit.

Ezután Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdte meg nyitóbeszédét.

Emlékszem, egy évvel ezelőtt közösen ünnepeltük Donald Trump győzelmét, hatalmas siker volt ez a világ patrióta erőinek. Azóta jobb hely lett a nyugati világ, visszaszorult a gender és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, újra lehet vállalni, hogy az apa férfi, az anya nő, és a család a civilizációnk alapja – mondta.

A fagyos demokrata évek után a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora következett be

– folytatta, példákat sorolva a vízummentességtől a beruházásokig. Dél-Amerika is jobboldali fordulat kellős közepén van, üdvözöljük Javier Milei elnök urat is Argentínából, aki felszámolja a baloldali ámokfutást, és megmutatta, hogy a józan ész a siker útja, nem a genderőrület és a zöld ámokfutás, az embereket hagyni kell békén, és akkor minden halad – mondta.

Itt Európában is erősödtünk, újra Babiš elnök úr és a józan ész kormányoz Csehországban, és nem a szivárványkoalíció. Szlovákiában a barátaink kormányoznak, és várjuk vissza Lengyelországot is a józan ész körébe.

A visegrádi négyekből három és fél már megvan

– mondta a PiS lengyel időközi választásokon aratott győzelmére utalva.

És Németországban is mozog a föld a cenzúra, fenyegetések, titkosszolgálati aknamunka ellenére, köszöntöm Alice Weidelt, Európa legbátrabb vezetőjét – tette hozzá.

A brüsszeli EU-csúcsról Orbán Viktor elmondta: „ott több vezető szájából is elhangzott, hogy ha beindul az újabb migrációs hullám, azonnal lezárják országuk határait.”

Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése – mondta a budapesti CPAC rendezvényről. Néhány év múlva egész Európa és a világ patrióta színekben fog tündökölni.

Az egész világ átrendeződik, ez a legnagyobb átrendeződés az elmúlt száz évben.

Ennek a centruma az Egyesült Államok, európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország – mondta.

Európa lelkéért harcolunk, és a harc sok színtéren zajlik: akadémiákon, egyetemeken, parlamentekben, az utcán. Mi hiszünk és bízunk a saját népünkben, mi a saját nemzetünk ügyét visszük előre – mondta.