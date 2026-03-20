Péntek kora reggel kigyulladt egy ipari csarnok a csehországi Pardubicében. Az izraeli fegyveróriáshoz, az Elbit Systemshez köthető, az LPP Holding tulajdonában lévő csarnok cseh lapértesülések szerint

Az eset valószínűleg terrortámadás volt, közölte Lubomír Metnar belügyminiszter az X-en, a helyi hatóságok ennek gyanújával nyomoznak. A belügyminiszter válságstábot hívott össze.

Egy magyarul „Földrengés Frakció” nevű csoportosulás egy e-mailben azt állította, hogy a tagjai okozták a tüzet a komplexumban, ahol többek között a cseh LPP Holding cég székhelye is található.

Zajišťujeme okolí požáru, ke kterému došlo v ranních hodinách v Dělnické ulici v Pardubicích. Na místo míří kriminalisté. V tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele. #policiepak pic.twitter.com/OLIkLRNMZ0 — Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2026

Helyszíni beszámolók szerint az incidensben több épület megsemmisült, személyi sérülés nem történt.

Eközben a Földrengés Frakció olyan videót tett közzé, amelyek állításuk szerint a támadás végrehajtását mutatják. A képsorokon maszkos személyek gyúlékony folyadékot öntenek irodákra, néhány dokumentummappát tesznek a táskáikba, majd a tűz továbbterjedését mutatják.

A csoport több felvételt is közzétett, amelyekhez azt írták, hogy céljuk az „izraeli fegyveripar epicentrumának” elpusztítása Európában. Egy közleményben azt állították, hogy a helyszínen olyan fegyvereket fejlesztenek, amelyeket a „cionista entitás” naponta használ Palesztina, Libanon és Irán lakosságának lemészárlására.

BREAKING: 'The Earthquake Faction' launches by setting ablaze Elbit's Israeli weapons manufacturing centre in the Czech Republic.



The site was built to "service the global expansion of Israel's biggest weapons producer".



No one was harmed, but photos show the site destroyed. pic.twitter.com/uU31RdFQUZ — The Aftershock (@The_Aftershock_) March 20, 2026

Az eset miatt Andrej Babis lemondta a budapesti CPAC Hungary rendezvényen való részvételét. Cseh lapok idézték a miniszterelnököt, aki nagyon súlyosnak tartja a raktártűzzel kapcsolatos friss információkat, amelyek szerint azt szándékosan gyújtották fel, a Gázai övezetben zajló konfliktussal összefüggésben. Hozzátette, hogy intenzív nyomozás folyik, a biztonsági szolgálatok is részt vesznek a munkában.

A cseh média szerint az épület tervezett felújítások előtt állt, a munkálatok előtt már kiürítették. A kora hajnali tűzesetnek délben már nem volt nyoma, egy rendőrautó szűrte, ki hajthat be a területre, amelyen a helyi katasztrófavédelem munkatársai még dolgoztak.

Ahogy az Aktuálne.cz megemlítette a fegyvergyártó cég néhány évvel ezelőtti bejelentését, mely szerint az izraeli Elbit Systems céggel közösen tervez drónokat fejleszteni és gyártani. A Hospodarske Noviny azt írta, nem biztos, hogy a gázai eseményekhez van köze a támadásnak, ugyanis a cég Ukrajnának tervezett drónokat szállítani.