Péntek kora reggel kigyulladt egy ipari csarnok a csehországi Pardubicében. Az izraeli fegyveróriáshoz, az Elbit Systemshez köthető, az LPP Holding tulajdonában lévő csarnok cseh lapértesülések szerint
Az eset valószínűleg terrortámadás volt, közölte Lubomír Metnar belügyminiszter az X-en, a helyi hatóságok ennek gyanújával nyomoznak. A belügyminiszter válságstábot hívott össze.
Egy magyarul „Földrengés Frakció” nevű csoportosulás egy e-mailben azt állította, hogy a tagjai okozták a tüzet a komplexumban, ahol többek között a cseh LPP Holding cég székhelye is található.
Zajišťujeme okolí požáru, ke kterému došlo v ranních hodinách v Dělnické ulici v Pardubicích. Na místo míří kriminalisté. V tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele. #policiepak pic.twitter.com/OLIkLRNMZ0— Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2026
Helyszíni beszámolók szerint az incidensben több épület megsemmisült, személyi sérülés nem történt.
Eközben a Földrengés Frakció olyan videót tett közzé, amelyek állításuk szerint a támadás végrehajtását mutatják. A képsorokon maszkos személyek gyúlékony folyadékot öntenek irodákra, néhány dokumentummappát tesznek a táskáikba, majd a tűz továbbterjedését mutatják.
A csoport több felvételt is közzétett, amelyekhez azt írták, hogy céljuk az „izraeli fegyveripar epicentrumának” elpusztítása Európában. Egy közleményben azt állították, hogy a helyszínen olyan fegyvereket fejlesztenek, amelyeket a „cionista entitás” naponta használ Palesztina, Libanon és Irán lakosságának lemészárlására.
BREAKING: 'The Earthquake Faction' launches by setting ablaze Elbit's Israeli weapons manufacturing centre in the Czech Republic.— The Aftershock (@The_Aftershock_) March 20, 2026
The site was built to "service the global expansion of Israel's biggest weapons producer".
No one was harmed, but photos show the site destroyed. pic.twitter.com/uU31RdFQUZ
Az eset miatt Andrej Babis lemondta a budapesti CPAC Hungary rendezvényen való részvételét. Cseh lapok idézték a miniszterelnököt, aki nagyon súlyosnak tartja a raktártűzzel kapcsolatos friss információkat, amelyek szerint azt szándékosan gyújtották fel, a Gázai övezetben zajló konfliktussal összefüggésben. Hozzátette, hogy intenzív nyomozás folyik, a biztonsági szolgálatok is részt vesznek a munkában.
A cseh média szerint az épület tervezett felújítások előtt állt, a munkálatok előtt már kiürítették. A kora hajnali tűzesetnek délben már nem volt nyoma, egy rendőrautó szűrte, ki hajthat be a területre, amelyen a helyi katasztrófavédelem munkatársai még dolgoztak.
Ahogy az Aktuálne.cz megemlítette a fegyvergyártó cég néhány évvel ezelőtti bejelentését, mely szerint az izraeli Elbit Systems céggel közösen tervez drónokat fejleszteni és gyártani. A Hospodarske Noviny azt írta, nem biztos, hogy a gázai eseményekhez van köze a támadásnak, ugyanis a cég Ukrajnának tervezett drónokat szállítani.