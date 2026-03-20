INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.14
usd:
340.89
bux:
122343.95
2026. március 20. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: X / Policie CR

Leégett egy fegyvergyártó csarnoka, terrortámadásként kezelik az esetet a cseh hatóságok – fotók, videó

Infostart

Lapinformációk szerint egy Izrael-ellenes csoport vállalta magára a tettet.

Péntek kora reggel kigyulladt egy ipari csarnok a csehországi Pardubicében. Az izraeli fegyveróriáshoz, az Elbit Systemshez köthető, az LPP Holding tulajdonában lévő csarnok cseh lapértesülések szerint

Az eset valószínűleg terrortámadás volt, közölte Lubomír Metnar belügyminiszter az X-en, a helyi hatóságok ennek gyanújával nyomoznak. A belügyminiszter válságstábot hívott össze.

Egy magyarul „Földrengés Frakció” nevű csoportosulás egy e-mailben azt állította, hogy a tagjai okozták a tüzet a komplexumban, ahol többek között a cseh LPP Holding cég székhelye is található.

Helyszíni beszámolók szerint az incidensben több épület megsemmisült, személyi sérülés nem történt.

Eközben a Földrengés Frakció olyan videót tett közzé, amelyek állításuk szerint a támadás végrehajtását mutatják. A képsorokon maszkos személyek gyúlékony folyadékot öntenek irodákra, néhány dokumentummappát tesznek a táskáikba, majd a tűz továbbterjedését mutatják.

A csoport több felvételt is közzétett, amelyekhez azt írták, hogy céljuk az „izraeli fegyveripar epicentrumának” elpusztítása Európában. Egy közleményben azt állították, hogy a helyszínen olyan fegyvereket fejlesztenek, amelyeket a „cionista entitás” naponta használ Palesztina, Libanon és Irán lakosságának lemészárlására.

Az eset miatt Andrej Babis lemondta a budapesti CPAC Hungary rendezvényen való részvételét. Cseh lapok idézték a miniszterelnököt, aki nagyon súlyosnak tartja a raktártűzzel kapcsolatos friss információkat, amelyek szerint azt szándékosan gyújtották fel, a Gázai övezetben zajló konfliktussal összefüggésben. Hozzátette, hogy intenzív nyomozás folyik, a biztonsági szolgálatok is részt vesznek a munkában.

A cseh média szerint az épület tervezett felújítások előtt állt, a munkálatok előtt már kiürítették. A kora hajnali tűzesetnek délben már nem volt nyoma, egy rendőrautó szűrte, ki hajthat be a területre, amelyen a helyi katasztrófavédelem munkatársai még dolgoztak.

Ahogy az Aktuálne.cz megemlítette a fegyvergyártó cég néhány évvel ezelőtti bejelentését, mely szerint az izraeli Elbit Systems céggel közösen tervez drónokat fejleszteni és gyártani. A Hospodarske Noviny azt írta, nem biztos, hogy a gázai eseményekhez van köze a támadásnak, ugyanis a cég Ukrajnának tervezett drónokat szállítani.

Kezdőlap    Külföld    Leégett egy fegyvergyártó csarnoka, terrortámadásként kezelik az esetet a cseh hatóságok – fotók, videó

csehország

terrortámadás

andrej babis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus" – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly változást hozhat a háború miatti gázáremelkedés: erre rámehet egész Európa

Komoly változást hozhat a háború miatti gázáremelkedés: erre rámehet egész Európa

A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls Nato allies 'cowards', saying it would be 'easy' for them to help open Strait of Hormuz

Trump calls Nato allies 'cowards', saying it would be 'easy' for them to help open Strait of Hormuz

The Strait of Hormuz is effectively closed, with Iran having targeted oil tankers in the area since the war began.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 20. 15:33
Elképszető akció rázta meg a darkwebet
2026. március 20. 14:34
Fiatal sportolókat végeztek ki nyilvánosan Iránban
×
×