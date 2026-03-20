A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nem a megszokott időben érkezik a nyugdíj

Változás áprilisban, a szokott dátum helyett máskor jön a nyugdíj.

Az áprilisi nyugdíjutalás korai időpontjának oka a naptárban keresendő: április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket – a bevett gyakorlat szerint – az azt megelőző munkanapra hozzák előre.

Ez esetben ez április 10-e péntek. Ez a szabály minden hónapban érvényes: ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik – írja a HAON.

A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatóak a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:

május 12. (kedd)

június 12. (péntek)

július 10. (péntek)

augusztus 12. (szerda)

szeptember 11. (péntek)

október 12. (hétfő)

november 12. (csütörtök)

december 2. (szerda)

A felsorolásból is látszik, hogy több hónapban is előrébb hozzák az utalást – például júliusban és szeptemberben –, amikor a 12-e nem esik munkanapra, vagy az ünnepek indokolják az eltérést. Decemberben pedig különösen korán, már 2-án érkezik a nyugdíj, hogy az idősek még az ünnepek előtt hozzájussanak az ellátásukhoz.

Fontos különbség van a kifizetés módjában is:

Bankszámlára utalás esetén a nyugdíj a megjelölt napon megérkezik, és azonnal hozzáférhető.

Postai kézbesítésnél a Magyar Posta a megadott időszakban viszi ki az összeget, így az néhány napos eltéréssel érkezhet meg a címzettekhez.

Összességében 2026-ban sem változik a nyugdíjak folyósításának rendszere: a kifizetések továbbra is a hónap közepéhez kötődnek, jellemzően 12-e körül. Az ettől való eltérések minden esetben a naptári sajátosságokhoz igazodnak.

Az áprilisi előrehozott utalás így nem rendkívüli intézkedés, hanem egy kiszámítható rendszer része – ami azonban sokak számára mégis jó hír, hiszen a pénz két nappal korábban kerül a számlákra.

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt
Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben újságíróknak, az EU-csúcsról távozva.
 

Folytatódnak a kölcsönös csapások, megszólalt Netanjahu – Híreink az iráni háborúról pénteken

Folytatódnak a kölcsönös csapások, megszólalt Netanjahu – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a háború addig tart, ameddig szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára

Egy év alatt a duplájára drágult a cukorborsó-vetőmag ára, de miért ez az irdatlan drágulás? Mindenesetre sokkoló, mennyit kell fizetni a hobbikertészeknek idén.

Netanyahu agrees to 'hold off' attacks on Iranian gas fields after Trump request

Israel says it has launched new strikes on Tehran overnight, while several Gulf nations have intercepted missile and drone attacks.

