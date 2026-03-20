Nem a megszokott időben érkezik a nyugdíj

Az áprilisi nyugdíjutalás korai időpontjának oka a naptárban keresendő: április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket – a bevett gyakorlat szerint – az azt megelőző munkanapra hozzák előre.

Ez esetben ez április 10-e péntek. Ez a szabály minden hónapban érvényes: ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik – írja a HAON.

A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatóak a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:

május 12. (kedd)

június 12. (péntek)

július 10. (péntek)

augusztus 12. (szerda)

szeptember 11. (péntek)

október 12. (hétfő)

november 12. (csütörtök)

december 2. (szerda)

A felsorolásból is látszik, hogy több hónapban is előrébb hozzák az utalást – például júliusban és szeptemberben –, amikor a 12-e nem esik munkanapra, vagy az ünnepek indokolják az eltérést. Decemberben pedig különösen korán, már 2-án érkezik a nyugdíj, hogy az idősek még az ünnepek előtt hozzájussanak az ellátásukhoz.

Fontos különbség van a kifizetés módjában is:

Bankszámlára utalás esetén a nyugdíj a megjelölt napon megérkezik, és azonnal hozzáférhető.

Postai kézbesítésnél a Magyar Posta a megadott időszakban viszi ki az összeget, így az néhány napos eltéréssel érkezhet meg a címzettekhez.

Összességében 2026-ban sem változik a nyugdíjak folyósításának rendszere: a kifizetések továbbra is a hónap közepéhez kötődnek, jellemzően 12-e körül. Az ettől való eltérések minden esetben a naptári sajátosságokhoz igazodnak.

Az áprilisi előrehozott utalás így nem rendkívüli intézkedés, hanem egy kiszámítható rendszer része – ami azonban sokak számára mégis jó hír, hiszen a pénz két nappal korábban kerül a számlákra.