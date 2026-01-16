ARÉNA - PODCASTOK
Egy füstölgő kémény egy hóval fedett tető fölött.
Nyitókép: Unsplash

Rekordokat döntöget a hazai áram- és gázfogyasztás, kiderült, bírja-e a rendszer

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója nyilatkozott az InfoRádióban.

Az elmúlt hét elején kezdődött hideg, téli időjárás miatt az ilyenkor megszokottnál nagyobb az áram- és gázfogyasztás Magyarországon és szerte Európában, de a magyarországi energiaellátás továbbra is biztonságos – erről beszélt Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója az InfoRádióban.

Kiemelte, a villamos energia tekintetében megdőlt a rendszerterhelési csúcs, múlt hét pénteken a terhelés ugyanis a 8000 megawattot is átlépte. Egyelőre a földgázfogyasztás tekintetében nincsenek még ilyen részletes, napi adatok – tette hozzá. A korábbi évek tapasztalatai viszont azt mutatják, hogy egy hideg téli napon akár háromszor-négyszer olyan magas is lehet a gázfelhasználás, mint egy alacsonyabb gázigénnyel rendelkező nyári napon.

A felhasználás ilyenkor akár a 70 millió köbmétert is átlépheti naponta

– hangsúlyozta Hortay Olivér.

Hozzátette, ez a megnövekedett fogyasztás nemcsak Magyarországra, hanem az egész Európai Unióra is igaz, a kereslet bővülése az árakat is felfelé hajtotta mind a villamosenergia-, mind pedig a gáztőzsdéken.

Elmondta azt is, hogy a magyar gázellátásnak három fő pillére van. Az egyik a belföldi kitermelés, amely az elmúlt években folyamatosan növekedett. Az éves kitermelésünk a körülbelül 2 milliárd köbmétert is eléri, eközben országos fogyasztásunk 8,5 milliárd köbmétert tesz ki. A másik pillért az import jelenti, ezen a területen meghatározó az Oroszországgal kötött hosszútávú gázvásárlási szerződés. Ez évente 4,5 milliárd köbmétert biztosít, de vannak más importforrások is. A harmadik pillért ilyen hideg időben pedig a gáztárolók biztosítják.

A tárolókban lévő gázmennyiség az éves teljes gázigény 38 százalékát fedezi

– emelte ki Hortay Olivér. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kedvezményes lakossági áraknál az egész éves fogyasztást kell figyelembe venni, így néhány hidegebb hét nem okozhat komolyabb problémát. Ahol mégis átlépi a fogyasztás ezt a határt, ott is csak a kedvezményes sáv feletti fogyasztás esetén kell magasabb árat fizetni.

Az európai gázinfrastruktúra-üzemeltetők szövetsége, a GIE adatai azt mutatják, hogy a magyarországi gáztárolók január 13-án 54 százalékos töltöttségen álltak, miközben az EU-s átlag 53 százalékos volt.

Lecsapott az MNB: tiltott piaci manipuláció miatt büntették 35 millióra a magyar céget

Lecsapott az MNB: tiltott piaci manipuláció miatt büntették 35 millióra a magyar céget

A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben

