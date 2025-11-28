Századvég: az európaiak fele szerint az oroszok robbantották fel az Északi Áramlatot

Ismét fellángoltak az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatos indulatok és találgatások.

„Hiába történt több mint 3 évvel ezelőtt a szabotázsakció, azóta is legfeljebb újságok oknyomozó cikkeiből lehet tájékozódni, ezek viszont gyakran egymásnak teljesen ellentmondó információkat tartalmaznak” – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.

Leszögezte, a Századvég évek óta végez európai szintű közvélemény-kutatásokat, és egy ilyen során két kérdést tettek fel az embereknek az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása kapcsán. Ezek közül az egyik arra vonatkozott: az európaiak mennyire tartják aggasztónak azt, hogy még mindig nincs eredménye a nyomozásnak.

Erre a kérdésre a válaszadók több mint 60 százaléka azt felelte, hogy inkább aggasztja őket,

az incidenssel közvetlenül érintett országokban, így például Németországban ezen válaszadók aránya a 70 százalékot is meghaladta. Itt elvárnák az emberek a nyomozó hatóságoktól, hogy végre tiszta vizet öntsenek a pohárba – tette hozzá.

A második kérdés arra vonatkozott, hogy mely országhoz köthető a robbantás. Az üzletági igazgató elmondta, európai átlagot nézve a válaszadók 20 százaléka az ukránokat tartja felelősnek, míg

a legdominánsabb csoport, több mint 50 százalék szerint Oroszország robbantott.

Emellett egy szintén markáns hányad, 20 százalék véli úgy, hogy az Egyesült Államok keze volt a dologban.

Hortay Olivér szerint ezek az eredmények azt igazolják, hogy Európa-szerte komoly dezinformációs kampány zajlik, a felelősség kérdésére adott válaszokat pedig alapvetően az határozta meg, hogy a válaszadó miként vélekedik az orosz-ukrán háborúról.