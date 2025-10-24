ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.86
usd:
335.19
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Változás jön szombattól, egész Magyarországon megszűnik a tilalom

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szombattól egyetlen vármegyében sem lesz érvényben tűzgyújtási tilalom.

Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően október 25-től feloldja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, így szombattól nem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben az ország egyik vármegyéjében sem – közölte a Nébih a honlapján pénteken.

A Nébih a közleményben ismertette, hogy az elmúlt 24 órában lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának eredményeként megszűnt a tűzkockázat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben.

Mint írták, „az elmúlt nap csapadékmennyisége elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére” az érintett vármegyék jelentős részén, emellett a hűvösebb időjárás is növeli a holtbiomassza nedvességtartalmát, valamint országszerte további csapadék várható az elkövetkezendő napokban.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu oldalon tájékozódhatnak.

Kezdőlap    Belföld    Változás jön szombattól, egész Magyarországon megszűnik a tilalom

nébih

időjárás

korlátozás

tűzgyújtási tilalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gadó Klára: az időskori alultápláltság nem törvényszerű, sőt megelőzhető

Gadó Klára: az időskori alultápláltság nem törvényszerű, sőt megelőzhető

A Semmelweis Egyetem Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központjának igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, miért fontos, hogy már fiatal korban hozzászokjunk egy egészséges, kiegyensúlyozott étrendhez, illetve arról is, miért alakulhat ki idős korban étvágytalanság, ebből következően pedig alultápláltság, és mit lehet ez ellen tenni.
Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

A Benjamin elnevezésű ciklon viharos széllel vonul át az országon, kora délutánig országosan háromszáz káresetet számoltak fel a tűzoltók. Egész Európát sújtotta az időjárás, Korzikán meghalt egy német férfi, akit elsodort egy megáradt folyó.
 

Nyakunkon a ciklon, országos esővel és viharos széllökésekkel

Centiken múlt: ijesztő felvételen küzd egy utasszállító gép a viharral

Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pénteken sem pihen a forint

Pénteken sem pihen a forint

Bár a pénteki pihenőnap miatt a hazai piacok zárva tartanak, a nemzetközi kereskedés tovább zajlik, így a forint mozgását elsősorban a globális hangulat és a külföldi hírek befolyásolják. 1 euróért péntek reggel 390 forintot adnak. Az amerikai dollárral szemben a 336-os szinten tartózkodik. Ma az amerikai szeptemberi inflációs adat gyakorolhat komolyabb hatást a piacokra, így a forint mozgására is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
5 millió forintot ér a Harry Potter könyv ezen kiadása: sok magyar polcán ott lapulhat egy ilyen

5 millió forintot ér a Harry Potter könyv ezen kiadása: sok magyar polcán ott lapulhat egy ilyen

A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky warns of 'humanitarian disaster' for Ukraine as he meets Starmer and European leaders

Zelensky warns of 'humanitarian disaster' for Ukraine as he meets Starmer and European leaders

The UK prime minister is joining the Ukrainian leader in pushing allies to supply long-range weapons to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 15:45
Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok
2025. október 24. 11:45
Munkaterület lesz a hídon, nehéz lesz a közlekedés
×
×
×
×