Változás jön szombattól, egész Magyarországon megszűnik a tilalom

Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően október 25-től feloldja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, így szombattól nem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben az ország egyik vármegyéjében sem – közölte a Nébih a honlapján pénteken.

A Nébih a közleményben ismertette, hogy az elmúlt 24 órában lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának eredményeként megszűnt a tűzkockázat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben.

Mint írták, „az elmúlt nap csapadékmennyisége elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére” az érintett vármegyék jelentős részén, emellett a hűvösebb időjárás is növeli a holtbiomassza nedvességtartalmát, valamint országszerte további csapadék várható az elkövetkezendő napokban.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu oldalon tájékozódhatnak.