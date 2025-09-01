Tizenegy vármegyében változás van, nyolcban maradt minden a régiben

Szeptember 1-jén, hétfőn országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzései után országszerte több területen mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében továbbra is érvényben marad – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A közlemény szerint a felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonás által érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata. Az aszály miatt azonban nagyobb mennyiségű holt biomassza van az erdőkben és továbbra is vízhiány tapasztalható az erdőtalajok jelentős részében. Ennek megfelelően – bár az országos tilalmat visszavonják – a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényes marad az alábbi vármegyékben, ahol nem hullott elegendő mennyiségű csapadék:

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok

és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.

A Nébih tájékoztatása szerint a tilalom feloldása által érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is mindenki körültekintően járjon el, különösen az erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken.