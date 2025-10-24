ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Átszabják a magyar utónévkönyvet, több száz nevet törölhetnek

Infostart

Az eddigi formájában megszűnik a névkérelmezés is.

A visszajelzések alapján ősszel törvénymódosító-javaslat érkezik az utónevek kérelmezésének ügyében, megritkítják az utónévjegyzéket – mondta a 24.hu-nak Kósa Lajos.

Novemberben kezdődhet az érdemi munka az Utónév-engedélyezési Bizottságban. A testület első dolga az lesz, hogy a jelenlegi, már rendeleti szintre emelt utónévjegyzéket felülvizsgálják, és kiszedik belőle azokat a neveket, amelyeket nem tartanak arra alkalmasnak, hogy azokat a jövő generációja viselje.

Most 220-nál több olyan név van, amit nem visel senki, ezek valószínűleg kikerülnek a jegyzékből, ahogy erre a sorsra juthatnak akár például a Gyűrűk urából származó nevek is. Máshogy kell majd új név felvételét is kérelmezni, várhatóan nagyobb lesz a szigor a javaslatok elbírálásában.

A legfrissebb utónévjegyzék egyébként szeptemberben jelent meg, 2691 lánynév és 2012 fiúnév szerepel benne.

Belföld    Átszabják a magyar utónévkönyvet, több száz nevet törölhetnek

kósa lajos

utónévbizottság

utónévjegyzék

